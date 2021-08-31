Звездный бэби-бум: какие знаменитости стали родителями летом 2021

Лето 2021 было богатым на пополнение в звездных семьях. Известные люди с радостью сообщали поклонникам о рождении потомков. У кого дома теперь раздается детский смех – узнавайте в материале Showbiz 24.

Некоторые знаменитости только узнали, что такое отцовство, а кто-то почувствовал это уже второй или даже третий раз. Какие народные любимцы этим летом познакомились с долгожданными детьми – смотрите далее.

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Летний бейби-бум

Меган Маркл и принц Гарри

Жена принца Гарри Меган Маркл родила дочь 4 июня. Девочку назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор. Она заняла 8 место в очереди на королевский престол Великобритании. Перед ней есть брат Арчи.

Королева Елизавета II первой узнала о рождении правнучки. Новоиспеченные родители прислали ей фотографии.

Известно, что Меган рожала в больнице Santa Barbara Cottage Hospital, где ей обеспечили конфиденциальность и безопасность. Ранее Маркл планировала рожать дома.

Сейчас Гарри и Меган не показывали общественности фото дочери.



Беременная Меган Маркл и принц Гарри / Фото Archewell by Harry and Meghan

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына ночью 15 июня. Мальчик появился на свет в одном из киевских роддомов. Он весил 3400 граммов и был ростом 53 сантиметра. Первого совместного сына супруги назвали Михаилом.

Музыкант присутствовал с женой на родах и сразу после них рассказывал, что сын очень похож на него.



Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / Фото с инстаграма певца

Мэри Элизабет и Юэн Макгрегор

50-летний голливудский актер в пятый раз стал отцом. Его 36-летняя избранница Мэри Элизабет родила сына. О пополнении в семье объявила старшая дочь Мак-Грегора – Клара Матильда. Она опубликовала в сети первые совместные фото с братиком. Для влюбленных этот мальчик стал первым совместным ребенком.



Дочь Макгрегора с младшим братом / Фото с инстаграма Клары Матильды

Галь Гадот и Ярон Версан

36-летняя израильская актриса в третий раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвали Даниэлой.

Через несколько дней после родов в сети Галь распространила фотографию, где изображена вместе с тремя детьми – крохой, 9-летней Альме и 4-летней Майей, а также мужем – бизнесменом Яроном Версаном. На лицах всех членов семьи сияли улыбки. Девочки и их родители невероятно счастливы рождению маленькой принцессы.



Галь Гадот с мужем и дочерьми / Фото с инстаграма "Чудо-женщины"

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Телеведущий и блогерша впервые стали родителями 13 июля. Утром того дня в одном из частных родильных домов Киева Даша родила сына. Мальчика назвали Львом. Звездная мама также рассекретила вес малыша – 3760 граммов и рост – 56 сантиметров.

Никита Добрынин постоянно был рядом с любимой, поддерживал ее и помогал расслабиться во время болезненных схваток. Теперь Даша и Никита учатся быть родителями и радуются каждой минуте, которую проводят с сынишкой.



Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном / Фото с инстаграма блогерши

Юлия Бойко и Анатолий Анатолич

Жена телеведущего Анатолия Анатолича 20 августа родила сына с весом 4060 граммов и ростом 55 сантиметров. Роды происходили в частном роддоме в Киеве. Мужчина впервые присутствовал на родах и отметил, что поражен силой любимой. Родители назвали новорожденного сыночка Нилом.

Для супругов это уже третий ребенок. Юлия и Анатолий воспитывают еще двух дочерей, которые нетерпеливо ждали рождения братика, – Алису и Лолиту.



Анатолий Анатолич с женой и сыном / Фото с инстаграма Юлии

MamaRika и Сергей Середа

2 августа влюбленные впервые стали родителями. Тогда певица родила сына. Специально на роды MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) приехала в Киев. Отметим, сейчас супруги живут в Одессе. Как и большинство ее коллег, Анастасия рожала в частном роддоме.

Исполнительница очень хотела родить самостоятельно, однако врачам пришлось делать кесарево сечение. Сергей постоянно поддерживал возлюбленную. Он присутствовал на родах, перерезал пуповину.



Сергей Середа и MamaRika с сыном / Фото с инстаграма артистки

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Американская актриса, звезда "Черной вдовы" во второй раз стала мамой. Скарлетт Йоханссон родила сына Космо. Актриса держала беременность в секрете, а о потомства сообщил ее любимый.

Для Колина Жоста это первый ребенок, а Скарлетт уже воспитывает дочь Роуз от предыдущего брака. Других подробностей о рождении малыша и его фотографий пока нет.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Телеведущая третий раз стала мамой 19 августа. Екатерина родила сына. Сейчас супруги не рассекречивает имени малыша. Известно, что Юрий Горбунов присутствовал на родах, которые произошли в одной из киевских частных больниц. Малыш родился с весом 3250 граммов и ростом 52 сантиметра. Звездный отец перерезал пуповину и подчеркивал, что он гордится своей женой.

Для Юрия и Екатерины этот мальчик стал вторым общим ребенком. Пара воспитывает еще сына Ивана, а также у Осадчей есть сын Илья от первого брака.



Катя Осадчая с младшим сыном / Фото с инстаграма ведущей