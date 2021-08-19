Малыш известной телепары Кати Осадчей и Юрия Горбунова появился на свет в одном из столичных родильных отделений "Isida" в 5 часов утра. О рождении сына новоиспеченная мамочка оповестила на своей страничке в инстаграме.

К слову Звезда "Черной Вдовы" Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой

Привет, наша новая вселенная! Я мама троих сыновей. Юрий Горбунов, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята,

– написала в сети счастливая мамочка и опубликовала нежное черно-белое фото с рукой новорожденного малыша.



Катя Осадчая стала мамой в третий раз / Фото из инстаграма ведущей

Эмоциями от рождения своего второго сына поделился папаша Юрий Горбунов.

"Сегодня, 19 августа в 5:05 утра в нашей семье произошло счастливое, долгожданное событие – у нас родился еще один сынишка!! Горжусь тобой, наша мамочка!! Люблю тебя! Мы бесконечно счастливы!!! Какое это невероятное ощущение перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет твой ребенок!! Спасибо тебе за это!!" – поделился щемящими деталями звездный отец.



Юрий Горбунов показал ножку сына / Фото из инстаграма ведущего



Детали рождения сына Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграма Горбунова



Счастливый отец Юрий Горбунов в роддоме / Фото из инстаграма ведущего

Реакция сети

На радостную весть в сети уже отреагировали ближайшие друзья и коллеги звезд, а также верные поклонники:

"Ааа, поздравляю! Как круто!", – Джамала;

"Поздравляем!";

"Поздравляю вашу семью!";

"Приветствую вас! Пусть растет здоровым и счастливым человеком";

"Поздравляю многодетную мамочку трех сыночков. Пусть будут все счастливы";

"Поздравляю. Пусть растет здоровенький и счастливый. Пусть Ангел-Хранитель всегда будет рядом";

"Поздравляю с появлением нового ангелочка".

Что известно о третьей беременности Кати Осадчей