Меган Маркл планировала родить дочь дома. Но похоже, родители передумали, ведь кроха родилась в больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Меган и Гарри серьезно задумались над выбором роддома.
К слову Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри
Детали вторых родов Меган Маркл
Важно, что больница была неподалеку от имения принца Гарри и Меган Маркл. Но это не единственная причина, почему пара выбрала именно это медицинское учреждение.
Они рассматривали несколько больниц, прежде чем остановились на больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Меган в ней привлекло то, что она была основана женщинами,
– рассказал инсайдер.
Вторым важным критерием для супругов стала конфиденциальность и безопасность. Для них было важно, что Santa Barbara Cottage Hospital имеет индивидуальный подход к родам и учитывает пожелания семьи.
Там есть палаты с дополнительной комнатой, где может ночевать отец малыша, и быть рядом с роженицей. Безопасность и конфиденциальность были в Меган и Гарри в приоритете. К тому же с ними в больницу заселилось много личной охраны, и их всех нужно было разместить в больнице,
– добавил источник.
В больнице за Меган Маркл ухаживала врач Мелисса Дрейк. Однако по телефону герцогиня общалась и консультировалась с британской акушеркой Гоури Мот. Она помогала Меган при рождении первенца Арчи в Лондоне.
Меган Маркл и принц Гарри с сыном / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями: что известно
- 4 июня у супругов родилась девочка – Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор. О пополнении в семье родители сообщили через два дня.
- Новорожденная девочка заняла восьмое место в очереди на британский престол, после ее брата Арчи Маунтбеттена-Виндзора.
- Почти все члены королевской семьи поздравили супругов в социальных сетях. С публичным комментарием выступили принц Чарльз и Кейт Миддлтон.
- Елизавета II первой узнала о рождении правнучки. Принц Гарри и Меган присылали ей фотографии Лилибет. Герцоги Кембриджские взамен прислали девочке подарок.
- Имя новорожденной дочери вызвало немало споров в прессе и сети. Некоторые эксперты отмечали, что королева обидится, что ее особое прозвище теперь носит правнучка. Но друг принца Гарри заверил, что он просил у бабушки благословения перед тем, как дать девочке имя. Скандальными статьями Меган и Гарри очень возмущены.