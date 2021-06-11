Меган Маркл планировала родить дочь дома. Но похоже, родители передумали, ведь кроха родилась в больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Меган и Гарри серьезно задумались над выбором роддома.

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Важно, что больница была неподалеку от имения принца Гарри и Меган Маркл. Но это не единственная причина, почему пара выбрала именно это медицинское учреждение.

Они рассматривали несколько больниц, прежде чем остановились на больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Меган в ней привлекло то, что она была основана женщинами,

– рассказал инсайдер.

Вторым важным критерием для супругов стала конфиденциальность и безопасность. Для них было важно, что Santa Barbara Cottage Hospital имеет индивидуальный подход к родам и учитывает пожелания семьи.

Там есть палаты с дополнительной комнатой, где может ночевать отец малыша, и быть рядом с роженицей. Безопасность и конфиденциальность были в Меган и Гарри в приоритете. К тому же с ними в больницу заселилось много личной охраны, и их всех нужно было разместить в больнице,

– добавил источник.

В больнице за Меган Маркл ухаживала врач Мелисса Дрейк. Однако по телефону герцогиня общалась и консультировалась с британской акушеркой Гоури Мот. Она помогала Меган при рождении первенца Арчи в Лондоне.



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