Поклонники активно следят за жизнью своих любимцев. Особенно, если это известные люди, которые вдохновляют. Среди них есть немало актрис, певиц, моделей и других звезд. Беременность – одна из тем, которую обсуждают чаще всего.

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Летом об особом состоянии объявило немало женщин. Некоторые из них уже успели познакомиться с малышами, а некоторые до сих пор находятся в ожидании. Далее читайте о тех знаменитых женщинах, которые готовятся стать мамами.

Звезды, которые ожидают рождения детей

Cardi B

28-летняя американская реперша рассекретила беременность в конце июня. Для Cardi B этот малыш станет вторым ребенком.

О личном состоянии артистка сообщила на вручении музыкальной премии BET Awards. Эпатажная исполнительница вышла на сцену в откровенном костюме, который был расшит бриллиантами. Наряд подчеркнул округлый живот Cardi B. Впоследствии звезда еще и опубликовала эротическое фото, на котором ярко продемонстрировала особое состояние.



Cardi B второй раз беременна / Фото из инстаграма Cardi B

Анастасия Суббота

Украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота впервые станет мамой. 27-летняя красавица сообщила о беременности, опубликовав в инстаграме пикантное фото, на котором показала обнаженный округлый животик.

Теперь это официально! Скоро я стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь – это что-то нереальное!

– эмоционально высказалась будущая мамочка.

Беременная Анастасия Суббота / Фото из инстаграма модели

Кристина Риччи

Американская актриса, звезда ленты "Семейка Адамсов" Кристина Риччи сообщила о второй беременности. 41-летняя знаменитость поделилась радостной новостью с подписчиками в инстаграме.

Звездная мамочка опубликовала фото с УЗИ, на котором показала головку малыша. Женщина лаконично отметила, что жизнь продолжает становиться лучше.

Снимок УЗИ Кристины Риччи / Фото из инстаграма актрисы

Эшли Грэм

Пышнотелая американская модель Эшли Грэм также беременна во второй раз! В 2020 году она родила первенца, а теперь ожидает вторых родов. Эшли сообщила о беременности, опубликовав чувственное фото, на котором запечатлена обнаженной посреди поля.

Прошлый год был насыщен крошечными сюрпризами, большими печалями, важными началами и новыми историями. Я только начинаю осознавать и отмечать, что для нас означает этот следующий раздел,

– трогательно подписала фото звездная мама.



Эшли Грем второй раз беременна / Фото из инстаграма модели

Принцесса Беатрис

Внучка Елизаветы II беременна первенцем! 32-летняя принцесса Беатрис впервые станет мамой осенью 2021 года. В прошлом году она вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци, а теперь молодые супруги ждут рождения первого общего малыша. Радостной новостью о пополнении в монаршей семье ранее делился королевский дворец.

Ее Королевское Высочество Принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости,

– сообщили представители королевской семьи.



Беременная принцесса Беатрис с мужем / Фото Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли ожидает рождения ребенка! На одной из фотографий, которые звезда опубликовала в своем инстаграме, она сообщила о второй беременности.

Красавица предстала перед зеркалом в белоснежном платье длины миди, которое подчеркивало ее особое состояние. Рози мило улыбалась и держала животик одной рукой.

"Второй раунд", – лаконично подписала фотографию звездная мамочка.



Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз беременна / Фото из инстаграма супермодели