Жена британского принца Гарри – Меган Маркл беременна во второй раз. Через несколько недель она родит дочь. Супруги планируют домашние роды в своем особняке в Калифорнии.

Знаменитая пара ожидает прибавление в семье. 14 февраля Меган и Гарри объявили, что второй раз станут родителями. Теперь инсайдеры сообщили, что супруги планируют встретить дочь в собственном имении в США.

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Меган Маркл будет рожать второго ребенка дома

Первенца Арчи Меган также планировала рожать дома. Тогда она с мужем еще были членами королевской семьи Великобритании. Однако малыш не родился в срок, поэтому любимую принца отвезли в больницу в Лондоне, где под присмотром врачей произошли роды.

Теперь Маркл готовится к рождению дочери. Инсайдеры отмечают, что это должно произойти в новом доме знаменитости.

План Меган заключался в том, чтобы родить Арчи дома. Но в конце концов врачи посоветовали ей лечь в больницу. Все, что тогда беспокоило женщину – безопасные роды и благополучие Арчи. Но сейчас у нее есть прекрасный дом в Калифорнии. Это прекрасное место, чтобы родить девочку,

– сообщил источник.

Напомним, роскошный особняк Гарри и Меган купили в 2020 году за 14,5 миллионов долларов. Недалеко от этого дома есть больница Cottage Hospital – одна из лучших в США. Если во время родов возникнут трудности, то Меган быстро смогут отвезти туда.