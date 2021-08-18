Счастливую новость о появлении на свет малышей Йоханссон и Колина Жоста сообщил сам отец в инстаграме в среду, 18 августа. Звездные родители с превеликой радостью встретили рождения своего сына по имени Космо.
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"Хорошо-хорошо, у нас родился ребенок. Его имя Космо. Мы его очень сильно любим. Будем очень благодарны за приватность", – написал Колин Жост и шутливо добавил, что по всем вопросам следует обращаться к их публицисту.
Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой / Фото с инстаграма Колина Жоста
Пока неизвестно, когда родился малыш голливудской пары, ведь только вчера Колин подтвердил информацию, что его жена действительно беременна (как ранее сообщали СМИ). Теперь он объявил радостную весть, что впервые стал отцом, в то время как его возлюбленная – во второй раз матерью.
Что известно о второй беременности Скарлетт Йоханссон
- Актриса и Колин Жост встречались три года, а осенью 2020 года влюбленные решили узаконить отношения и поженились.
- Для Скарлетт брак с Жостом уже третий, ведь до этого звезда в 2008 году выходила замуж за актера Райана Рейнольдса, с которым отношения у нее не удались. Позже в 2014 году Йоханссон пошла под венец с французским журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз. Однако, супружеская жизнь с ним также не сложилась.
- Свою вторую беременность актриса долго скрывала от глаз прессы и мира. 36-летняя знаменитость в этот "особый период" не посещала никаких светских мероприятий и даже не фотографировалась.