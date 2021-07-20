Третий ребенок звездных супругов родился в среду, 20 августа. В частный роддом столицы Анатолий Анатолич отправился ночью, посреди съемки праздничного концерта ко Дню независимости Украины.
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В 13:13 с весом 4,06 килограмма и ростом 55 сантиметров у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвижу – умный и с хорошим чувством юмора,
– поделился Анатолий Анатолич.
Он впервые поддерживал жену во время родов и прошел с ней все сложные, прекрасные, тяжелые, фантастические этапы. Многодетный отец признался, что поражен силой Юлии.
"Юля, ты такая сильная! Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты еще, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился еще и в этом. Спасибо партнерским родам", – с любовью написал шоумен.
На личной странице в инстаграме Юлия объяснила, почему назвали сына необычным именем Нил. Они рассматривали только те имена, в которых есть буква "л", как у каждого члена их семьи. Супруги остановились именно на этом, ведь оно означает "чемпион".
"Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. Когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя", – рассказала жена Анатолича.
С пополнением семью поздравили друзья из шоу-биза:
- Лилия Ребрик: "Толич! Счастье, берегите! Наслаждайтесь! Радуюсь безмерно";
- Юлия Санина: "Поздравляем";
- Соломия Витвицкая: "Класс, поздравляю";
- MamaRika: "Урааа";
- Елена Войченко: "Поздравляю. С днем рождения Нила";
- Андрей Бедняков: "Поздравляю! Крестным быть не могу, прости".