Голливудская актриса Галь Гадот стала многодетной мамой. Знаменитость родила третью дочь от бизнесмена Ярона Версано. Звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" не стала рассекречивать дату родов, однако, судя по фото, Даниэла появилась на свет на днях.

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Моя милая семья! Я не могу быть более благодарной и счастливой (и усталой). Мы все рады приветствовать Даниэлу в нашей семье. Я посылаю всем вам любовь и здоровье,

– трогательно написала Галь Гадот.

Звезда дополнила публикацию первым семейным селфи в новом составе. Новорожденную кроху доверили 9-летней Альме. 4-летняя Майя же фотографировалась в объятиях знаменитой мамы. Похоже, девочка бесконечно рада, что стала старшей сестрой и сможет помогать с воспитанием Даниэлы.

Галь Гадот с мужем и дочками / Фото из инстаграма "Чудо-женщины"

Что известно о третьей беременности Галь Гадот