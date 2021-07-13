Звездный бэби-бум в 2021 году продолжается. Пара, год назад праздновававшая громкую свадьбу, теперь наслаждается родительством. Квиткова и Добрынин поделились с подписчиками радостной новостью о пополнении в семье.

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Сегодня наши сердца заново родились. В 9:51 родился наш сын,

– написала под фото Даша Квиткова.

Звездная мама также рассекретила вес малыша – 3 760 грамм и рост – 56 сантиметров.

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Первая беременность Даши Квитковой