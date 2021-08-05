Знаменитость в конце концов рассекретила, что роды были запланированы на 10 августа. В воскресенье, 1 августа, MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) с мужем Сергеем Середой поехала на плановый осмотр. По совету врача она осталась в роддоме, но не подозревала, что схватки начнутся уже ночью.
Стоит знать Певица MamaRika впервые стала мамой
"Я почувствовала, что мне тянет живот. Находясь под контролем врача, под утро мы все-таки поняли – началось", – вспомнила певица.
Я что, ежик в тумане, слепо доверилась супербригаде врачей, и недаром. В конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение,
– заявила MamaRika.
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Как протекала беременность MamaRika
- О беременности певица объявила на 7 месяце, однако рассказывала, что первые месяцы были невыносимыми. С 5 по 16 неделю она страдала от сильного токсикоза и имела угрозу выкидыша. Следовательно, артистка похудела на несколько килограммов и два месяца пролежала в постели, потому что "чувствовала себя немощной".
- На ранних сроках беременности артистка попала в государственный роддом, из которого сбежала из-за плохого отношения и подхода к пациенткам.
- На 8 месяце беременности MamaRika была "размером с трамвай" – едва передвигалась и быстро уставала.
- На 35 неделе беременности звезда снова попала в больницу, однако так и не раскрыла подробности госпитализации. В стационаре она находилась для того, чтобы не навредить малышу.