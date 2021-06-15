Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова активно освещала событие в своих социальных сетях, показывая видео из палаты роддома. Теперь она поделилась одним из первых фотографий Миши – четвертого сына Павлика.

К слову Старший сын Виктора Павлика отреагировал на рождение брата

Жена Виктора Павлика показала сына

Екатерина Репяхова сфотографировала сына, когда новорожденный лежал на подушечке в белом костюме. Отметим, что новоиспеченная мама, как и большинство звезд, не показала лицо сына.

Также на фото видно карточку, где есть вся информация о рождении Михаила Павлика. Сеть бурно реагирует на появление на свет четвертого сына Виктора Павлика и засыпает родителей поздравлениями и пожеланиями.

Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы у меня есть,

– написала Екатерина под фото.

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