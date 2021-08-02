О рождении малыша MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, сообщила на своей странице в инстаграме. Сын звезды появился на свет 2 августа.
Актуально MamaRika отправилась в роддом: совсем скоро она станет мамой
Теперь мы официально самые счастливые,
– лаконично сообщила певица.
Она опубликовала фото из роддома с мужем и сыном на руках. MamaRika не засветила лицо малыша и не рассекретила его имя. Похоже, звездные родители нескоро познакомят первенца с публикой.
Что известно о беременности MamaRika
- Еще зимой звезда вместе с мужем переехала из Киева в Одессу, ведь захотела сменить обстановку. Однако, как выяснилось потом, причиной переезда стала беременность исполнительницы.
- Первую беременность певица скрывала целых 8 месяцев, и все же рассказала о своем интересном положении в конце мая.
- MamaRika поделилась, что они с ее возлюбленным очень сильно хотели родить ребенка и "старались целых четыре месяца". Однако, эти попытки были неудачными. Только тогда, когда пара прекратила надеяться, все удалось.
- 32-летняя певица тяжело переносила беременность, ведь сначала она имела сильный токсикоз и угрозу выкидыша. Тогда врачи запретили MamaRika заниматься спортом и летать самолетом. Девушка была вынуждена отказаться от привычного образа жизни и похудела на несколько килограммов.
- На 35-й неделе беременности певица попала в больницу. Детали госпитализации неизвестны, однако она находилась на стационаре, чтобы не навредить малышу.