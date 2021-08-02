О рождении малыша MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, сообщила на своей странице в инстаграме. Сын звезды появился на свет 2 августа.

Актуально MamaRika отправилась в роддом: совсем скоро она станет мамой

Теперь мы официально самые счастливые,

– лаконично сообщила певица.

Она опубликовала фото из роддома с мужем и сыном на руках. MamaRika не засветила лицо малыша и не рассекретила его имя. Похоже, звездные родители нескоро познакомят первенца с публикой.

Что известно о беременности MamaRika