Деякі знаменитості тільки дізналися, що таке батьківство, а хтось відчув це вже друге або й втретє. Які народні улюбленці цього літа познайомилися з довгоочікуваними малюками – дивіться далі.

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Літній бейбі-бум

Меган Маркл і принц Гаррі

Дружина принца Гаррі Меган Маркл народила доньку 4 червня. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор. Вона зайняла 8 місце в черзі на королівський престол Великої Британії. Перед нею є брат Арчі.

Королева Єлизавета II першою дізналася про народження правнучки. Новоспечені батьки надіслали їй фотографії.

Відом о, що Меган народжувала в лікарні Santa Barbara Cottage Hospital, де їй забезпечили конфіденційність та безпеку. Раніше Маркл планувала народжувати вдома.

Наразі Гаррі та Меган не показували громадськості фото донечки.



Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Archewell by Harry and Meghan

Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова народила сина вночі 15 червня. Хлопчик з'явився на світ в одному з київських пологових будинків. Він важив 3 400 грамів і був зростом 53 сантиметри. Першого спільного сина подружжя назвало Михайлом.

Музикант був присутній з дружиною на пологах і одразу після них розповідав, що син дуже схожий на нього.



Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму співака

Мері Елізабет та Юен Мак-Грегор

50-річний голлівудський актор вп'яте став батьком. Його 36-річна обраниця Мері Елізабет народила сина. Про поповнення у сім'ї оголосила старша донька Мак-Грегора – Клара Матільда. Вона опублікувала в мережі перші спільні фото з братиком. Для закоханих цей хлопчик став першою спільною дитиною.



Донька Мак-Грегора з молодшим братом / Фото з інстаграму Клари Матільди

Галь Гадот і Ярон Версано

36-річна ізраїльська акторка втретє стала матусею. Вона народила доньку, яку назвали Даніелою.

Через декілька днів після пологів у мережі Галь поширила світлину, де зображена разом із трьома дітьми – крихіткою, 9-річною Альмі та 4-річною Майєю, а також чоловіком – бізнесменом Яроном Версано. На обличчях усіх членів сім'ї сяяли усмішки. Дівчатка та їхні батьки неймовірно щасливі народженню маленької принцеси.



Галь Гадот з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму "Диво-жінки"

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

Телеведучий та блогерка вперше стали батьками 13 липня. Вранці того дня в одному з приватних пологових будинків Києва Даша народила сина. Хлопчика назвали Левом. Зіркова матуся також розсекретила вагу малюка – 3 760 грамів та ріст – 56 сантиметрів.

Нікіта Добринін постійно був поруч з коханою, підтримував її та допомагав розслабитися під час болючих переймів. Тепер Даша та Нікіта вчаться бути батьками й радіють кожній хвилині, яку проводять з синочком.



Нікіта Добринін і Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму блогерки

Юлія Бойко та Анатолій Анатоліч

Дружина телеведучого Анатолія Анатоліча 20 серпня народила сина з вагою 4 060 грамів і зростом 55 сантиметрів. Пологи відбувалися в приватному пологовому будинку в Києві. Чоловік вперше був присутній на пологах і наголосив, що вражений силою коханої. Батьки назвали новонародженого синочка Нілом.

Для подружжя це вже третя дитина. Юлія та Анатолій виховують ще двох доньок, які нетерпляче чекали на народження братика, – Алісу та Лоліту.



Анатолій Анатоліч з дружиною і сином / Фото з інстаграму Юлії

MamaRika та Сергій Середа

2 серпня закохані вперше стали батьками. Тоді співачка народила сина. Спеціально на пологи MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) приїхала до Києва. Зазначимо, зараз подружжя мешкає в Одесі. Як і більшість її колег, Анастасія народжувала у приватному пологовому будинку.

Виконавиця дуже хотіла народити самостійно, проте лікарям довелося робити кесарів розтин. Сергій постійно підтримував кохану. Він був присутній на пологах, перерізав пуповину.



Сергій Середа і MamaRika з сином / Фото з інстаграму артистки

Скарлетт Йоганссон і Колін Жост

Американська акторка, зірка "Чорної вдови" вдруге стала мамою. Скарлетт Йоганссон народила сина Космо. Актриса тримала вагітність у секреті, а про народження нащадка повідомив її коханий.

Для Коліна Жоста це перша дитина, а Скарлетт вже виховує доньку Роуз від попереднього шлюбу. Інших подробиць щодо народження малюка та його світлин наразі немає.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов

Телеведуча втретє стала мамою 19 серпня. Катерина народила сина. Наразі подружжя не розсекречує імені малюка. Відомо, що Юрій Горбунов був присутній на пологах, які відбулися в одній з київських приватних лікарень. Малюк народився з вагою 3 250 грамів і зростом 52 сантиметри. Зірковий татусь перерізав пуповину й наголошував, що він пишається своєю дружиною.

Для Юрія та Катерини цей хлопчик став другою спільною дитиною. Пара виховує ще сина Івана, а також в Осадчої є син Ілля від першого шлюбу.



Катя Осадча з наймолодшим сином / Фото з інстаграму ведучої