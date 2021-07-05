51-летняя исполнительница наконец вышла замуж за 45-летнего возлюбленного. Пара еще в прошлом году объявила о помолвке, но свадьба сыграла только сейчас.

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Гвен Стефани вышла замуж

Блейк Шелтон и Гвен Стефани встречались 6 лет. Они не скрывали свои отношения, но свадьбу решили сделать тайной. Жених и невеста не устраивали шумного празднования, а организовали душевную церемонию для родных.

Торжественное событие состоялось на ранчо кантри-певца в Оклахоме. Территорию уютно обустроили к свадьбе. Издание Page Six отмечает, что Гвен и Блейк обменялись обетами в часовне, которую артист построил на территории специально для этого события.

Фото имения Гвен Стефани и Блейка Шелтона можете посмотреть на сайте издания Page Six.

История любви Гвен Стефани и Блейка Шелтона