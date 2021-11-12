Торжественная церемония началась с приема в имении в роскошном районе Бель Эйр. По сообщениям инсайдеров, именно там Пэрис Хилтон ответила любимому заветное "да".

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Сразу после росписи светская львица опубликовала трогательный пост в своем инстаграме. В свадебном платье она объявила, что вышла замуж и стала официальной женой Картера Реума.

Моя вечность начинается сегодня. Только что вышла замуж,

– написала Пэрис Хилтон.



Пэрис Хилтон в свадебном платье / Фото из инстаграма светской львицы

Инсайдеры утверждают, что невеста никак не могла определиться со свадебным платьем, ведь их у нее 10. Окончательное решение она приняла поздно вечером 11 ноября, перед самой церемонией.

Подружки невесты были одеты в розовые платья от бренда Alice+Olivia. Более того, на свадьбу Пэрис Хилтон и Картер Реум пригласили голливудских звезд – Эмму Робертс, Эшли Бенсон, Биби Рекса и других.

Заметим, после официальной церемонии гостей свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума ждет карнавал на пирсе Санта-Моники и вечер в стиле black tie, который состоится в субботу.

Что известно об отношениях Пэрис Хилтон и Картера Реума: