Пол часа назад 27-летняя американская певица Ариана Гранде опубликовала первые фото с тайной свадьбы и объявила дату церемонии. Она официально стала женой агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса 15 мая 2021 года!

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Трогательные свадебные фото подтвердили информацию инсайдеров о том, что свадьба знаменитости была скромной. Влюбленные обменялись обетами и устроили романтическую фотосессию прямо в гостиной дома Арианы Гранде в Монтесито, штат Калифорния. Имение они украсили живыми цветами и десятками свечей.

Люблю тебя так сильно. Миллион раз,

– лаконично прокомментировала Гранде.

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Свадебный образ Арианы Гранде

Звездную невесту готовила целая команда стилистов и визажистов. Свадебное платье Гранде сшила знаменитая американская модельер Вера Вонг. Это лаконичное приталенное платье из шелка. Нежный наряд без бретелек, с обнаженной спиной с полоской от бюстгальтера и разрезом сзади роскошно подчеркнул изящную фигуру певицы. Свадебный образ она довершила серьгами с жемчугом и бриллиантами и короткой фатой.

Даже на интимную церемонию артистка подобрала белые туфли на высоченной платформе и каблуках. Визажисты сделали Гранде безупречный макияж с фирменными стрелками, нюдовой помадой и тенями, а стилисты собрали волосы в высокий хвост с локонами.

Фаны так ждали свадебные фото Арианы Гранде, что всего за час засыпали каждый ее пост почти 10 миллионами лайков. Добавим, в конце декабря прошлого года стало известно, что бойфренд сделал предложение любимой после года отношений. Он сделал предложение Гранде с кольцом с бриллиантом и жемчужиной за 350 тысяч долларов!