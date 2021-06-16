Как рассказала Иванна, вторая свадьба должна была состояться через 10 дней. Она хотела ее сделать для всех родных, друзей и коллег. Но пандемия коронавируса в очередной раз внесла свои коррективы – в Турции ужесточили карантинные ограничения.

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Турция ужесточила карантинные условия и такие кардинальные ограничения совершенно не вписываются в формат нашей свадьбы. Мы не сможем пригласить всех гостей, которые вместе с нами так ждали этого праздника и провести программу так, как это планировалось. Согласиться на новые условия – не вариант, ведь это уже будет не свадьба, а обычный ужин на вдвое меньшее количество людей,

– поделилась расстроенная Онуфрийчук.

Она добавила, что на подготовку праздника ушло очень много сил, времени и энергии, поскольку уже все было полностью готовым. Но она и ее муж готовы принять такое испытание.

Будем ли мы снова планировать свадьбу, снова искать локацию, даты и все с нуля? Не знаем... главное сейчас – это поддержка друг друга. Испытания посылаются нам, чтобы мы, преодолевая их, становились сильнее, – убеждена женщина.

Какой была первая свадьба Иванны

Невероятную свадьбу мечты Онуфрийчук и ее муж сыграли на Мальдивских островах в конце февраля. Церемония бракосочетания была проведена на побережье острова, а на праздник они пригласили несколько десятков самых близких друзей и родных. Тогда на свадьбу также прибыли звезды Dan Balan и MONATIK, и подопечные последнего Lida Lee и Nino. Был и вспыльчивый Амадор Лопес с группой RUMBERO's, а ведущими свадьбы стали шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава.

Ранее телеведущая рассказывала, что намерена сыграть свадьбу в Украине в конце июня, но, как можно увидеть, праздник был запланирован в Стамбуле.