40-летняя звезда пока не рассекречивает дату свадьбы с бизнесменом Картером Реумом. За последние восемь месяцев она мало рассказывала о предстоящей церемонии, но не потому, что подготовка велась неактивно, а потому что весь процесс снимали для реалити-шоу Paris In Love – "Влюбленная Пэрис".

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На ютубе проект стартует уже через две недели, 11 ноября. Поэтому в сети появился трейлер всего сезона. В нем показано:

как Пэрис Хилтон обручилась с бойфрендом Картером Реумом у океана;

как брачующихся приветствуют звездные друзья, среди которых Крис Дженнер с возлюбленным Кори Гэмблом;

свидание влюбленных на пляже и обсуждение их медового месяца;

как светская львица дефилирует в поместье в нескольких свадебных платьях.

Двухминутный ролик начинается с дерзкой фразой Пэрис Хилтон: "Эй, с**ки, посмотрите, кто выходит замуж". Зато видео заканчивается ее слезами и словами: "Я не уверена, что сделала правильный выбор. Я просто не хочу оставаться одна навсегда".

Кроме закулисья предстоящей свадьбы, светская львица засветила несколько платьев, в которых вероятно пойдет под венец. Одно из них – классическое с прозрачной вставкой в зоне декольте. Другие же пышные, со шлейфами, бантами и цветочным декором.



Пэрис Хилтон в свадебном платье / Скриншот с видео

Пэрис Хилтон в свадебном платье / Скриншот с видео

Пэрис Хилтон в свадебном платье / Скриншот с видео Пэрис Хилтон в свадебном платье / Скриншот с видео Пэрис Хилтон в свадебном платье / Скриншот с видео Напомним, ранее Пэрис Хилтон рассказывала, что планирует надеть 10 свадебных платьев, а церемонию будет гулять три дня.

Трейлер свадебного шоу Paris In Love: смотрите видео онлайн