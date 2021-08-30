Лето 2021 года было насыщенным и неожиданным. После длительного карантина жизнь вернулась к привычному ритму. Среди событий, которые мир нетерпеливо ждал, были громкие звездные свадьбы. Какие из них сыграли в теплые солнечные дни – узнавайте дальше.

Смотрите также Ксения Мишина и Александр Эллерт интригуют воссоединением: история звездной пары в фото

Летние звездные свадьбы 2021

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Американская певица тайно вышла замуж за своего коллегу в начале июля. Гвен и Блейк пригласили самых родных в общее поместье. Влюбленные обменялись обетами в часовне, которую Шелтон построил специально для этого.

Они год были помолвлены, поэтому нетерпеливо ждали романтического дня. Для особого праздника Стефани выбрала белое платье, состоявшее из корсета без рукавов и пышной фатиновой юбки. Она соединила такой наряд с длинными сапогами на высоком каблуке. Акцент сделала на губах, которые накрасила красной помадой.

Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона / Фото из инстаграма певицы

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко

Актер и визажистка поженились 3 июля. Они устроили атмосферное празднование в Карпатах в кругу родных. Трогательная церемония состоялась на фоне красивой арки из живых цветов. После торжественной части молодожены пригласили гостей за стол, который накрыли под открытым небом и хорошо задекорировали. В свете фонарей они озвучили свадебные обеты и станцевали первый танец под дождем.

Избранница актера вышла к нему в атласном платье с обнаженной спиной, большим бантом на талии и длинным шлейфом. Волосы собрала в аккуратную прическу, а на лице сделала легкий макияж.

Известно, что после свадьбы Тина взяла фамилию мужа.

Свадьба Тараса Цимбалюка и Тины Антоненко / Фото из инстаграма актера

Максим Михайлюк и Даша Хлыстун

Герой 10 сезона "Холостяка" и пилот Максим Михайлюк официально женился на маме своей дочки и модели Даше Хлыстун 8 июля. Они ехали в ЗАГС регистрировать рождение дочери Арианы, а в результате выяснилось, что мужчина тайно договорился о росписи.

Максим купил обручальные кольца от ювелирного дома Tiffany & Co и устроил избраннице сюрприз. На свадебных фотографиях Даша в коротком белом платье, без макияжа и прически.

Свадьба Максима Михайлюка и Даши Хлыстун / Фото из инстаграма модели

Эмма Бантон и Джейд Джонс

Экс-солистка группы Spice Girls и британский певец поженились спустя 23 лет совместной жизни. Молодожены не рассказывают подробностей празднования. Вероятно, церемония прошла в узком кругу и среди гостей были двое их детей.

Исполнительница пошла под венец в белом мини-платье с прозрачными рукавами и длинным шлейфом. Волосы невеста уложила в легкие локоны и довершила свадебную прическу обручем с цветами.

Свадьба Эммы Бантон и Джейда Джонса / Фото из инстаграмм молодоженов

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка вышла замуж за французского теннисиста в июле. Спортсменка на личной странице в инстаграме публиковала фотографии, где позировала вместе с женихом.

Молодожены для празднования выбрали оригинальные образы:

Гаэль женился в костюме лавандового цвета, белой рубашке и черной обуви;

Элина шла под венец в роскошном белом платье с лавандовыми вставками из фатина. Волосы ей собрали в аккуратную прическу, а на лице сделали нежный макияж. Букет невесты был в тон костюма мужчины.

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото из инстаграма теннисистки

Китти Спенсер и Марк Льюис

30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера, с которым была помолвлена более года.

Празднование происходило на роскошной итальянской вилле Альдобрандини, расположенной неподалеку от Рима. Среди гостей присутствовали подруги и сестры Китти, а также дети жениха от первого брака. Торжественный прием завершился праздничным фейерверком.

Китти Спенсер на свадьбе примерила сразу 5 платьев от элитного итальянского бренда Dolce & Gabbana, амбассадором которого она стала зимой этого года. Ее образы довершали сдержанные прическа и макияж.

Свадьба Китти Спенсер и Марка Льюиса / Фото из инстаграма Китти

Антон Савлепов и Ирина Горбачева

Украинский певец, участник группы "Агонь" тайно женился на российской актрисе в Каппадокии. Влюбленные не хотели организовывать масштабного празднования, поскольку стремилась сполна насладиться особенным днем.

Ирина и Антон собрали самых близких и отправились с ними в Турцию. Это произошло в июле этого года. В Каппадокии они обменялись кольцами, однако фотографий с празднования пока не показывали. Лишь признаются, что в день свадьбы уделили максимум времени друг другу.

Свадебное путешествие Савлепова и Горбачевой в Каппадокию / Фото из инстаграма актрисы