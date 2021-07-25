Двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма – Леди Кэтти Спенсер вышла замуж за миллиардера из Южной Африки, который на 5 лет старше ее отца Чарльза Спенсера. Влюбленные были помолвлены больше года.

Читайте также Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком фото страстного поцелуя

Племянница принцессы Дианы вышла замуж

Торжественная церемония состоялась на вилле Альдобрандини в городке Фраскати, что под Римом. На праздник приехали сестры Китти – близняшки Элиза и Амели, а также ее близкая подруга, британская певица Пикси Лотт.

На свадьбе присутствовали и дети жениха от первого брака. Новоиспеченные муж и жена устроили роскошный итальянский прием, который завершился праздничным фейерверком.

Для торжества невеста выбрала изысканное платье от Dolce & Gabbana. Отметим, что зимой Спенсер стала амбассадором этого итальянского бренда. Также ее свадебный образ дополняли длинная фата, сдержанная прическа и макияж.

Больше фото со свадьбы Китти Спенсер и Марка Льюиса смотрите здесь.

Отношения Китти Спенсер с Марком Льюисом