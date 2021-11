Пэрис Хилтон и Картер Реум сыграли свадьбу 11 ноября, в имении покойного дедушки модели, в районе Бель Эйр, в Лос-Анджелесе. В первый день торжества светская львица сменила четыре платья.

Четыре платья невесты

Сначала она надела платье Oscar de la Renta с кружевом и цветочной аппликацией. Волосы звезды были собраны в пучок, а прическу дополняла длинная фата.



Свадьба Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон

Также модель продемонстрировала свадебный образ в платье Galia Lahav с пышной юбкой и открытыми плечами. Наряд она дополнила диадемой и деликатным ожерельем.



Свадьба Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма Galia Lahav

Пэрис Хилтон удивила нежным аутфитом в наряде Pamella Roland. Приталенное платье было расшито бисером и камнями, его дополняла легкая накидка.



Свадьба Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма Pamella Roland

Для танцев и развлечений невеста надела короткое коктейльное платье с цветочной вышивкой Oscar de la Renta.



Свадьба Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма Oscar de la Renta

Звездные гости

Пэрис Хилтон пригласила на свадьбу знаменитостей. Ким Кардашян, Эмма Робертс и Николь Ричи стали главными подружками невесты. Кроме них на празднике были Бэби Рекса, Эшли Бенсон и другие.

Звездные подружки невесты / Фото People

Деми Ловато исполнила для молодоженов романтическую песню I Will Always Love You. Именно под нее случился первый танец Пэрис Хилтон и Картера Реума.



Деми Ловато на свадьбе Пэрис Хилтон / Фото People

Гостей угощали икрой, стейками, мороженым и тортом. Свадебный торт, к слову, тоже был потрясающим.



Свадебный торт на празднике Пэрис Хилтон / Фото People

Когда Картер впервые увидел меня в платье, он заплакал, я тоже начала плакать. Это был сказочный момент. Перед началом церемонии мое сердце колотилось, потому что настало время. Я дрожала: это был один из самых трогательных моментов в моей жизни,

– написала светская львица на своем сайте.



Жених Пэрис Хилтон / Фото People

"Я – жена. Я не могу в это поверить. На протяжении последних двух десятилетий я постоянно искала своего мужа. Не только того, с кем можно поделиться своими мечтами, но и того человека, с которым вместе под силу построить будущее", – добавила новоиспеченная жена.



Пэрис Хилтон с семьей / Фото People



Пэрис Хилтон с подружками невесты / Фото People