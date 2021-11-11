На прошлой неделе в Украину прилетел возлюбленный Иванны Онуфрийчук Алмаз, проживающий в Швейцарии. Публика была уверена, что его приезд приурочен к вечеру на "Танцах со звездами", однако у мужчины была куда важнее причина появиться на родине избранницы. Это официальная роспись.

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После грандиозной свадьбы на Мальдивах влюбленные считают друг друга мужем и женой, но их брак не был зарегистрирован официально ни в Украине, ни в Швейцарии. Телезвезда тянула с этим долгих 8 месяцев, однако в конце концов стала женой казахского миллионера.

Ночь перед росписью Иванна провела в 5-звездочном отеле с видом на Днепр, а в день заключения брака девушке во второй раз устроили утро невесты.

Свадебное платье Иванны Онуфрийчук / Фото из инстаграм-сторис ведущей

Свадебные босоножки Иванны Онуфрийчук / Фото из инстаграм-сторис ведущей

Заметим, после роскошной свадьбы на Мальдивах влюбленные мечтали сыграть вторую церемонию в Стамбуле, на которую пригласили бы всю родню Иванны Онуфрийчук. Однако их планы перечеркнула пандемия. В июне пара отменила вторую свадьбу и сомневалась, что снова будет организовывать все с нуля.

Ведущей сделали эффектный макияж с акцентом на глазах и роскошную прическу – собрали волосы в хвост и уложили волнами. Для росписи она выбрала новое свадебное платье. На этот раз фасона "рыбка" с элегантным шлейфом. В нем Онуфрийчук вместе с любимым позировала в романтической фотосессии. Съемка состоялась в том же люксовом отеле.

Иванна Онуфрийчук выходит замуж за миллионера / Видео из инстаграма ведущей

Отметим, что телезвезда рассказывала, что на феерическую свадьбу на Мальдивах миллионер Алмаз спустил все свои деньги, которые откладывал на большую квартиру в Швейцарии. Эта сумма якобы меньше миллиона долларов, однако за эти деньги можно было бы купить дом в элитной Конча-Заспе.

Однако долгожданная роспись в Украине тоже не была скромной. На сказочную церемонию невесты пригласили всю свою родню, а ее ведущим стал Тимур Мирошниченко. Под венец Онуфрийчук шла в пышном платье с длинным шлейфом. Место росписи было украшено любимыми цветами ведущей – красными розами, из которых ей составили букет невесты.

Иванна Онуфрийчук женится на миллионере / Видео из инстаграма ведущей

