Руслана, Остапчук, Жадан: украинские звезды, которые вакцинировались от коронавируса

Украина продолжает бороться со смертоносным COVID-19. Все больше людей выбирают вакцинацию, ведь именно она может спасти жизнь. Поскольку есть те, кто все еще боится вакцинироваться, на собственном примере важность прививки показывают знаменитости. Кто из украинских звезд уже вакцинировался – узнайте дальше.

Переполненные больницы, постоянные звуки скорых в городах, сотни смертей… Коронавирус снова ужасает. Вакцинация хоть и продвигается, но медленно. Люди часто доверяют фейкам о вакцине, поэтому именно в большинстве своем невакцинированные попадают в реанимацию и умирают.

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Не все граждане соглашаются вакцинироваться. Даже люди из групп риска часто отказываются от получения вакцины. Многие граждане боятся побочных эффектов вакцины и не доверяют ей. А вот украинские знаменитости при случае не отказываются от прививки и на собственном примере показывают, что при возможности необходимо вакцинироваться, чтобы уберечься от смертоносной инфекции.

Украинские звезды, которые вакцинировались от коронавируса

Руслана Лыжичко

Певица вакцинировалась 4 марта в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Она стала одной из публичных людей, которых власти призвали сделать прививку, чтобы побороть недоверие людей к индийской вакцине Covishield.

После вакцинации Руслана рассказала, что произошли определенные изменения в организме. В частности, прививка подействовала на нее, как снотворное, и спала больше, чем обычно. В общем звезда чувствовала себя хорошо и не меняла своего графика.

Вакцина меня совершенно не остановила, состояние прекрасное. Нет ни слабости, ни других симптомов. Даже не чувствую, что что-то чужое ввели в организм – он спокойно справляется,

– заверила певица.

Александр Педан

Ведущий получил свою дозу вакцины также в прямом эфире. После вакцинации признался, что чувствует несущественные изменения в организме.

Можно было бы сказать, что шикарно (чувствует себя – Showbiz 24), но нет. Это очень похоже на прививку от гриппа. Я чувствую плечо, куда мне делали вакцину, но это не мешает мне управлять левой рукой рулем и так далее,

– отметил шоумен.

Шоумен призвал украинцев проще относиться к вакцинации, поэтому на своем примере показал, что прививки нужно делать. Признался, что было неудобно забирать дозу вакцины, которую могли бы уколоть врачам или другим людям из группы риска, однако считает, что то, что на себе показал – это также важно и может изменить чье-то мнение.

Сергей Жадан

Писатель Сергей Жадан сделал прививку 20 марта. Он рассказал об этом на личной странице в фейсбуке. Мужчина распространил фото, где изображен в кабинете врача. Также он призвал украинцев вакцинироваться, если есть такая возможность.

В комментариях фолловеры отмечали, что такое сообщение – откровенная насмешка, ведь "для простых смертных вакцина недоступна". Таким образом пользователи выражали возмущение, потому что вместо того, чтобы вакцинировать работников, военнослужащих в зоне проведения ООС, пожилых людей и лиц, относящихся к группам риска, прививки делают медийным персонам.

О самочувствии и состоянии здоровья после вакцинации Жадан не рассказывал.

Ivan Navi

28-летний львовский певец получил прививку 22 марта. Он вакцинировался в одной из больниц Львова. Иван рассказывал, что долго колебался, стоит ли делать прививку, однако, когда такая возможность появилась, то решил не терять ее.

Читал много комментариев по поводу вакцинации AstraZeneca и до конца не решался сделать этот шаг, но сегодня появилась такая возможность, поэтому, не долго думая, принял решение прививаться. Интересно, как мой организм воспримет ее,

– написал после вакцинации Ivan Navi.

В комментариях под заметкой пользователи сети отмечали, что вакцины AstraZeneca в Украине нет и артист получил ее "по блату". Однако, другие поклонники заметили, что Covishield – это вакцина AstraZeneca, которую изготавливают по лицензии на индийской фармакологической фабрике.

Лилия Подкопаева

42-летняя чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева вакцинировался от коронавируса 21 апреля. Она сделала прививку вакциной Pfizer. Процедура состоялась в штате Джорджия, США, где украинка поселилась после завершения спортивной карьеры.

Я рада, что сегодня сделала прививку вакциной Pfizer. Спасибо всем, кто организует кампанию по вакцинации, и всем, кто делает прививки.

– писала Подкопаева.

Олимпийская чемпионка призналась, что сначала сомневалась относительно вакцинации. Однако Лилия Подкопаева решилась на этот шаг сразу после того, как пообщалась с врачами.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Шоумен был вакцинирован в июне 2021 года. Тогда прививку сделал вакциной CoronaVac. Он хотел выбрать Pfizer, однако она тогда была "недоступна для простых смертных".

Осенью Владимир вместе с женой Кристиной Горняк запланировал провести уик-энд в Париже. Однако туда нельзя ехать с вакциной CoronaVac, поэтому он сделал третью бустерную дозу Pfizer. Этой же вакциной перед поездкой в ​​Париж привилась его жена Кристина Горняк.

– дополнительная доза вакцины, которая должна усилить действие предыдущих, поскольку со временем их эффективность теряется. Вакцинацию тремя дозами ВОЗ одобрила в октябре 2021 года.



Владимир Остапчук вакцинировался от COVID-19 / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Оля Полякова

Артистка вакцинировалась летом. Тогда вакцина была по большей мере для людей из групп риска, а других людей прививали остатками. Полякова рассказала, что она контактировала с семейным врачом и, когда были остатки вакцины Pfizer, ее пригласили на прививку. Певица заявила, что "привилась бы и любой другой доступной вакциной в Украине, поскольку хочет чувствовать себя защищенной".

Тимур Мирошниченко

Телеведущий также сделал прививку летом. Стимулом вакцинироваться для Тимура стало желание вернуть свободу передвижения по миру. Чтобы посещать не те страны, которые можно, а те, которые хочется. Для вакцинации ведущий выбрал американскую вакцину Pfizer.

Игорь Кондратюк

В конце октября Игорь Кондратюк опубликовал эмоциональное обращение к антивакцинаторам. Тогда он показал фото из больницы, которую делал, когда болел весной, и показал флакон с вакциной Moderna, которой привился.



Игорь Кондратюк в больнице / Фото из фейсбука продюсера



Игорь Кондратюк вакцинировался / Фото из фейсбука продюсера

Группа "Антитила"

Участники группы "Антитела" вакцинировались перед началом гастролей. Они отметили, что считают это необходимым для собственной безопасности и безопасности поклонников.



Участники группы "Антитела" вакцинировались / Фото из инстаграма коллектива

Алла Мазур

Телеведущая, которая поборола рак, получила первую дозу вакцины 9 марта. Алла хотела показать украинцам, что прививаться препаратом индийского производителя гораздо безопаснее, чем остаться без вакцинации.

Как и обещала, сделала первую прививку вакциной Covishield. Потому что есть проблема: дикая антивакцинаторская волна в Украине. В частности, против этой индийской вакцины. Я убеждена: прививаться ней несравненно безопаснее, чем остаться сейчас непривитым,

– высказалась тогда телеведущая.

Ведущая поделилась, что перед введением вакцины врач проверила состояние ее здоровья, а также учла борьбу Мазур с онкологией. Через несколько часов после прививки Алла сообщила, что чувствует себя абсолютно нормально. Вторую дозу вакцины она должна получить от 28 дней до 3 месяцев так же, как и другие люди.

Семейный врач заверил Мазур, что после лечения рака ей не просто можно, а нужно вакцинироваться: "Мне сказали, что прививаться от ковида в моем случае необходимо. Даже если иммунитет снижен – вакцина его активирует".

Ирина Федишин с мужем

Певица вакцинировалась Pfizer вместе с мужем. Супруги получили прививку в одной из львовских поликлиник. Федишин подчеркнула, что вакцинация сейчас чрезвычайно важна и призвала поклонников беречь себя и родных от COVID-19.

Сергей Притула с женой

К звездам, которые уже получили прививки, присоединился Сергей Притула, который вместе с женой вакцинировался на работе. Он записался на очередь, но когда появилась возможность получить желаемую дозу защиты быстрее, то не потерял ее.

Злата Огневич

Исполнительница не сообщила, какую вакцину выбрала для прививки, однако, по ее словам, это "признанная во всем мире". Артистка поделилась, что вечером после укола чувствовала себя хорошо, не было никаких побочных эффектов. А к утру только в месте укола чувствовала несильную боль. Звезда отметила, что раньше сомневалась, однако решила все-таки вакцинироваться, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни.



Злата Огневич вакцинировалась / Скриншот инстаграм-стороз певицы

Анатолий Анатолич

Телеведущий сообщил, что вакцинировался не только он, а вся семья: "Я уверен в здоровье своих близких, и для меня выбор вакцинироваться, или не вакцинироваться более чем очевиден. Будьте умчиками, прислушивайтесь к фактам. Наше здоровье в наших руках. Сейчас не времени искать заговоры масонов против нас с вами. Сейчас пора бороться с мировой угрозой".



Анатолий Анатолич вакцинировался / Фото из инстаграма телеведущего

Почему важно вакцинироваться

С начала пандемии COVID-19 в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания. По состоянию на 5 ноября поправились 2 492 419 человек. В то же время 70 842 пациента умерли от осложнений коронавируса. Одну дозу вакцины получили более 11 миллионов украинцев. Полностью иммунизированы – около 8 миллионов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко каждый час благодаря вакцинации спасают 10 жизней.

93% госпитализированных – не вакцинированы от этой болезни. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы.