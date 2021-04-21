В среду, 21 апреля, 42-летняя гимнастка Лилия Подкопаева вакцинировался от COVID-19. Поскольку после окончания спортивной карьеры она поселилась в городе Атланта, в штате Джорджия, то прививку ей сделали американские врачи.

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Во время получения первой дозы вакцины Pfizer чемпионка сделала красноречивое фото, на котором позировала в повседневном образе и защитной маске. Она публично поблагодарила тех, кто делает прививки доступными, и тех, кто не игнорирует вакцинацию.

Я рада, что сегодня сделала прививку вакцинной Pfizer. Спасибо всем, кто организует кампанию по вакцинации, и всем, кто делает прививки.

– высказалась Лилия Подкопаева.

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На удивление, множество украинских звезд обеспокоены состоянием олимпийской чемпионки после вакцинации. Телеведущая Леся Никитюк спросила: "И как?", тогда как певица Tayanna попросила "честно рассказать о состоянии после прививки".

"Полет нормальный. Честно, у меня были сомнения по поводу вакцинации, но пообщавшись с врачами, я сделала осознанный шаг! Пока все хорошо, но я прислушиваюсь к себе", – ответила Лилия Подкопаева.