COVID-19 Кондратюк заболел в марте 2021 года. Тогда он не признался, что лежит в больнице, да еще и нуждается в кислородной поддержке. В частности, он показал снимок вакцины против вируса Moderna, которой он прививался в июле. Продюсер жестко обратился к антивакцинаторам и попросил всех серьезно задуматься о собственной безопасности.

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Если вы пользуетесь смартфоном, мобильной связью и компьютером, а не пишете на бересте/пергаменте; ездите на авто (автобусах, самолетах и так далее), а не на бричках/подводах; пользуетесь туалетной бумагой, а не подтираетесь лопухами; ваши дети ежедневно утром ходят в школу, а не в лес по грибы и ягоды; живете в домах, а не в мазанках/землянках; другими словами – если вы – современный человек, то у меня вопрос: почему некоторые из вас постят бред о вреде вакцинации от COVID-19?

– обратился ведущий.

Мужчина добавил, что если его поклонник не хочет прививаться, то пусть в комментариях пишет: "Я сознаю, что могу быстрее покинуть этот мир из-за неприятия вакцинации".

"Хотите, чтобы вас и ваших детей врачи не вытаскивали с того света после заражения коронавирусом – вакцинируйтесь!.. Определяйтесь, потому что может быть поздно..." – констатировал продюсер, добавив, что всех антивакцинаторов будет удалять из друзей и "банить".



Игорь Кондратюк под кислородной маской в марте 2021 года / Фото из фейсбука продюсера

Реакция сети

Ожидаемо, фанаты Игоря Кондратюка "разделились" на два лагеря: одни поблагодарили продюсера за его сознательную позицию, а другие – говорили, что разочаровались в мужчине.



Некоторые из комментариев под публикацией Игоря Кондратюка / Скриншот из фейсбука