Пока одни колеблются, вакцинироваться ли от COVID-19, Владимир Остапчук решился на третью прививку. Его паспорт вакцинации после двух доз CoronaVac был действителен до начала 2022 года, но шоумен сделал Pfizer.

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Все потому, что китайская вакцина не сертифицирована в странах ЕС, в частности во Франции, куда они с женой Кристиной Горняк летали на уикенд. Так, Остапчук, посоветовавшись с семейным врачом, один из первых в Украине сделал так называемую бустерную прививку.

Поясним, бустерная прививка – это дополнительная доза вакцины, которая должна усилить действие предыдущих, ведь со временем их эффективность теряется. В октябре ВОЗ одобрила вакцинацию тремя дозами.

Звезда заверила, что третью вакцину перенес легко и не имел никаких побочных эффектов. Он объяснил это полным курсом вакцинации CoronaVac и тяжелой формой коронавируса, которым он болел в начале сентября прошлого года.

Я один из первых в стране, кто сделал три вакцины. WiFi не раздаю, чипа нет, никаких побочек вообще не было. Видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами,

– поделился Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук вакцинировался в третий раз / Фото из инстаграма шоумена

Отметим, в комментариях шоумен добавил, что его жена Кристина Горняк, которая была против вакцинации, перед уикендом в Париже сделала первую прививку Pfizer, а в аэропорту показала справку, что болела COVID-19.

Полный текст публикации Владимира Остапчука:

У меня третья вакцина.

Знаю, что общество разделилось на вакцинаторов и антиваксов. У каждого лагеря свои страхи и аргументы, но третью вакцинацию я таки сделал, хоть и планировал позже.

Летом сделал два укола CoronaVac, и мой паспорт действителен до начала 2022 года. Но тут случился Париж и точные правила: принимаем в страну только если у вас полный курс вакцинации Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Китайской вакцины в списке не было.

Плюс я по работе общаюсь с таким количеством людей, что готов делать укол хоть каждый месяц, лишь бы не подхватить этот непонятный штамм Delta.

В общем посоветовался с семейным врачом, выбрал Pfizer и сделал укол. WiFi не раздаю, чипа нет, никаких побочек вообще не было. Видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами, а мозг помнит, как я сильно переболел COVID-19 год назад. Поэтому смело на курс ревакцинации.

Поэтому я теперь один из первых в стране, кто сделал три вакцины.