Шоумен выбрал центр вакцинации на "Левобережке" в Киеве. Владимира Остапчука приятно удивило отсутствие очередей, ведь он насчитал 42 пункты прививок и всего 40 желающих вакцинироваться от COVID-19. Поскольку у звезды не было декларации с семейным врачом, то вся процедура с уколом, регистрацией и фотографированием заняла у него до 15 минут.

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Подождал полчаса после укола, чтобы за мной понаблюдали в центре вакцинации. Как видите, жив. Вакцинация быстрая, безболезненная,

– поделился шоумен.

Владимир Остапчук сделал первую прививку китайской вакциной CoronaVac, хотя хотел вакцинироваться американской Pfizer. "К сожалению, как и родителей, вакцину не выбирают. Хотел бы Pfizer, но для простых смертных она сейчас недоступна", – с юмором заметил шоумен.

Через несколько часов после прививки от COVID-19 Владимир Остапчук чувствовал себя прекрасно – место укола не болело, рука не немела. Однако медики предупредили его о вероятности легкой слабости и незначительного повышения температуры в течение трех последующих дней.



Владимир Остапчук вакцинировался от COVID-19 / Фото из инстаграм-сторис ведущего



Центр вакцинации на "Левобережке" / Фото из инстаграм-сторис Остапчука

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Стоит напомнить, еще в декабре прошлого года Владимир Остапчук был против вакцинации от коронавируса препаратами, которые не сертифицированы США, Великобританией или Евросоюзом. Тогда его очень возмущало распространение русского "Спутника".

С самого начала я был за вакцинацию. К сожалению, это единственный выход для всех нас забыть об ужасах карантинов и локдаунов. Когда сначала появился Covishield, я не очень доверял этой вакцине и самому процессу. Сейчас это более налажено,

– объяснил Владимир Остапчук.

Он добавил, что его жена Кристина Горняк все еще против вакцинации, ведь никогда не прививалась даже от гриппа. К тому же она долго боролась с последствиями COVID-19, которым переболела в сентябре 2020 года. По словам женщины, после коронавируса она "начала сыпаться".