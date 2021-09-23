Коллектив отправляется в гастроли по Украине и будет встречаться с большим количеством людей. Поскольку с 23 сентября все города находятся в "желтой" зоне и действуют новые карантинные ограничения, то музыканты решили поддержать людей и также вакцинироваться.

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"Антитела" вакцинировались против COVID-19

На официальной странице коллектива опубликовали селфи, где изображены музыканты. Вероятно, снимок сделали уже после вакцинации, поскольку на ней также изображены документы. Похоже, что музыканты сильно довольны своим решением, ведь на фото искренне улыбаются.

Но на фотографии не все участники "Антител". Поклонники группы обратили внимание на то, что нет басиста Михаила Чирко. В комментариях представители коллектива отметили, что он пошел вакцинироваться отдельно: "Это же басисты. Свой режим, особый темперамент. Скрытые".



Участники группы "Антитела" вакцинировались / Фото из инстаграма "Антител"

Текст публикации группы "Антитела":

Антитела вакцинированы! Перед началом больших гастролей считаем нужным вакцинироваться. Это наша ответственность в отношении всех наших поклонников и собственного здоровья.

Берегите себя и родных. Будут всем антитела!

Какие украинские звезды вакцинировались против коронавируса

С момента старта вакцинации против COVID-19 в Украине прививки получили немало знаменитостей. О вакцинации в сети рассказывали: