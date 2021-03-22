Украинский артист Ivan Navi 22 марта привился вакциной Covishield в одной из больниц Львова. Артист пока ожидает, как его организм отреагирует на вакцинацию.

О своем решении вакцинироваться мужчина поделился на личной странице в фейсбуке. Он признался, что долго не решался, впрочем, когда такая возможность все же появилась – он не колебался.

К слову Шэрон Стоун сделала прививку от коронавируса

Читал много комментариев по поводу вакцинации AstraZeneca и до конца не решался сделать этот шаг, но сегодня появилась такая возможность, поэтому долго не думая принял решение прививаться. Интересно, как мой организм воспримет ее,

– написал в сети Ivan Navi.

Реакция фанатов

Артист также спросил у поклонников, будут ли они прививаться и что думают о прививках. Некоторые пользователи сети отметили, что вакцины Astra Zeneca в Украине нет и он ее получил "по блату", впрочем, другие поклонники успели отметить, что Covishield - это вакцина AstraZeneca, произведенная по лицензии на индийской фармакологической фабрике.

Буду прививаться. Жаль, что я не из популярных и придется ждать.

Пока не решилась стать в очередь. Но пока...

Здоровья и легко перенести эффекты после.

Вы позитивный, а это значит, что организм воспринимает хорошо. Удачного понедельника!

Молодец!!! Не слушай невежд!!! Твой пример спасет многих!!!

Прививаться нужно. Напишите, пожалуйста, потом пост, как организм реагирует. Очень интересно. Здоровья вам и всем.

Какие украинские артисты вакцинировались от COVID-19?

На фоне большого недоверия украинцев к вакцинам индийского производства Covishield, некоторые украинские знаменитости уже публично прививались от коронавируса. В прямом эфире одной из политических программ "Право на власть" медики вакцинировали таких звезд, как Руслану, Александра Педана, Наталью Мосейчук и Сергея Конюшка. В последующие дни знаменитости признались, что чувствуют себя хорошо и никаких негативных изменений в организме не почувствовали. Телеведущая Алла Мазур, которая в 2020 году поборола рак, тоже вакцинировался от COVID-19.

Одним из последних прививки получил украинский автор Сергей Жадан. Правда, его жестко раскритиковали в социальной сети Facebook из-за того, что он получил вакцину в то время, как другие люди, особенно старшей возрастной категории, больше в ней нуждаются.