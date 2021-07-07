По словам телеведущего, мужчина хочет не только путешествовать в те страны, где можно, но и где хочется. Своим поступком он также хочет остановить новую "волну" коронавируса осенью 2021 года.

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Мой каминг-аут. Я долго колебался с вакцинацией. Но, поговорив с большим количеством разных специалистов – врачей, генетиков, технологов, иммунологов, решил таки делать. Да и непреодолимое желание вернуть хоть небольшую свободу передвижения по миру (не только куда можно, а куда хочется), стало, пожалуй, самым главным стимулом!

– написал в сети Мирошниченко.

"А еще очень хочется, чтобы Украину не накрыла новая волна осенью! Потому что ходить в кино, на стадионы, фестивали, в рестораны, гулять корпоративы и свадьбы и еще кучу-кучу всего хочется не только летом!" – добавил мужчина и отметил, что вместе с ним изъявили желание вакцинироваться около тысячи его коллег с места работы.

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