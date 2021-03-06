Украинская певица Руслана 4 марта в прямом эфире вакцинировалась от коронавируса. Артистка рассказала, как прошел ее первый день после прививки. Она не меняла своего привычного графика и продолжает активно работать.

Украинские звезды также присоединились к вакцинации от коронавируса. Певица Руслана Лыжичко уже сделала первую дозу прививки индийским препаратом Covishield.

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Руслана после вакцинации

Артистка рассказала, что в день, когда сделала прививку, получила много звонков от друзей и представителей медиа с вопросами о самочувствии. Руслана отметила, что чувствует себя хорошо и даже рассказала, что первый день после вакцинации прошел в обычном активном режиме:

в течение 15 минут обливалась ледяной водой;

пробежала лесом 12 километров;

танцевала в течение часа в полную силу;

до поздней ночи работала в студии.

Все хорошо! Температура 36,5. Сегодня тоже все по графику!

– написала в публикации певица.

Вакцинация Русланы