Руслана рассказала, как чувствует себя после прививки от коронавируса
Украинская певица Руслана 4 марта в прямом эфире вакцинировалась от коронавируса. Артистка рассказала, как прошел ее первый день после прививки. Она не меняла своего привычного графика и продолжает активно работать.
Источник:фейсбук Русланы
Украинские звезды также присоединились к вакцинации от коронавируса. Певица Руслана Лыжичко уже сделала первую дозу прививки индийским препаратом Covishield.
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Руслана после вакцинации
Артистка рассказала, что в день, когда сделала прививку, получила много звонков от друзей и представителей медиа с вопросами о самочувствии. Руслана отметила, что чувствует себя хорошо и даже рассказала, что первый день после вакцинации прошел в обычном активном режиме:
- в течение 15 минут обливалась ледяной водой;
- пробежала лесом 12 километров;
- танцевала в течение часа в полную силу;
- до поздней ночи работала в студии.
Все хорошо! Температура 36,5. Сегодня тоже все по графику!
– написала в публикации певица.
Вакцинация Русланы
- 5 марта в эфире программы "Право на власть" от коронавируса вакцинировались 5 звезд и 5 врачей.
- Это сделали для того, чтобы повысить доверие украинцев к вакцине против COVID-19.
- Процедуру прививки провели в телевизионной студии.
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