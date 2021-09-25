23 сентября вся Украина перешла в желтую зону карантина. Также правительство приняло решение об обязательной вакцинации педагогов и чиновников. Из пунктов вакцинации делятся кадрами и украинские звезды. Среди них Ирина Федишин.

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Ирина Федишин с мужем вакцинировались против COVID-19

Исполнительница опубликовала видео, в котором рассказала, что ей позвонили из поликлиники и назначили дату и время получения второй дозы вакцины. Первый раз звезда и ее муж вакцинировались против COVID-19 21 день назад.

Придя в поликлинику, Ирина увидела огромное количество людей в "живой" очереди на вакцинацию. Артистка пояснила, что такой ажиотаж вызван новым решением правительства, согласно которому вакцинированные учителя не могут работать. У них есть два варианта: вакцинироваться или каждые 72 часа приносить результат ПЦР-теста. Если тест отрицательный, учитель может работать.

Певица ожидала в очереди вместе с другими людьми. Даже в медицинском учреждении поклонники Федишин не упустили случая сфотографироваться.

Реакция сети

Подписчики певицы поделились на два лагеря. Немало обвинили Ирину в рекламе вакцины. Они отмечают, что вакцинироваться или нет – дело каждого и не нужно рассказывать об этом публично.

"Перешла на рекламу вакцины! Вакцинировалась – флаг в руки! Каждый решает сам! И не нужно этих агитаций!"

"То есть никто не заставляет, но вы не будете работать, это как?"

"Вакцинировались – ваше право! А агитация об учителях тут при чем? На очереди дети, неужели люди этого не понимают?"

"Ирина, не портите себе репутацию. Рекламировать вакцину – это не ваше".

Но есть и много "фолловеров", которые в комментариях оставляют "+" в знак того, что также вакцинировались. Поддерживают Ирину в ее решении.

"Вакцинировалась в поликлинике на Сыхове, тоже Pfizer".

"Молодцы!"

"Я тоже сегодня вакцинировалась".

"Еще весной провакцинировалась".

Текст публикации Ирины Федишин:

Сегодня с мужем получили вторую дозу вакцины Pfizer. После того, как прошел 21 день от получения первой дозы, нам позвонили из клиники и назначили день и время второй вакцинации. К моему удивлению, в клинике мы застали немалую "живую" очередь. То есть люди просто пришли сделать вакцину первый раз. Поскольку уровень заболеваемости растет, вся страна с 23 сентября переходит в желтую зону. Городская комиссия Львова приняла решение: школы и садики могут работать в обычном режиме только при условии, если вакцинировано 80 процентов работников. Если работники не вакцинированы, они должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который действует в течение 72 ч. В связи с этим сегодня пришли вакцинироваться многие люди, образовались очереди.