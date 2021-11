Развод у Андрея Хлывнюка

Известный украинский исполнитель Андрей Хлывнюк 11 лет прожил в браке с женой Анной. У них за это время родились двое детей: сын Иван и дочь Александра. Свадьба пары состоялась в 2010 году, и она была тайной – до сих пор нет ни одного фото с церемонии. А все потому, что Хлывнюк всегда скрывал личную жизнь как можно дальше от публики. И даже о разводе рассказал не он, а журналисты нашли дело в Шевченковском суде Киева.

5 ноября должно было состояться слушание, но на него не приехал ни мужчина, ни женщина, передав все документы своим адвокатам. Судя по сообщениям в СМИ, инициатором разрыва была именно Анна – дочь бывшего главы НАК "Нафтогаз Украина". Однако почему так произошло – неизвестно. А вот слухи об их разводе "гуляли" в сети еще с февраля 2021 года.



Андрей Хлывнюк с дочкой / Фото из инстаграма музыканта

Иванна Онуфрийчук вышла замуж за миллионера

Как это часто бывает, хорошие моменты идут рядом с плохими, и после печального известия о разводе украинский шоу-бизнес на этой неделе отличился по-особенному. Телеведущая проекта "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук через 8 месяцев после свадьбы на Мальдивах наконец официально связала себя узами брака с миллионером Алмазом.

После роскошной свадьбы на Мальдивах влюбленные мечтали сыграть вторую церемонию в Стамбуле, на которую бы пригласили всю родню Иванны Онуфрийчук. Однако их планы перечеркнула пандемия, поэтому в июне пара отменила вторую свадьбу и сомневалась, что снова будет организовывать все с нуля. Но, похоже, они таки решились на грандиозное событие, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, и провели свадьбу в Киеве 11 ноября.

Однако долгожданная роспись в Украине тоже не была скромной. На сказочную церемонию молодожены пригласили всю свою родню, а ее ведущим стал Тимур Мирошниченко. Тамерлан и Алена, Дан Балан и Верка Сердючка стали приглашенными звездами на свадьбе, а сама невеста сменила аж три свадебных платья от украинских брендов.

People выбрал первого красавчика мира

Именитое издание People в США с 1985 года каждый ноябрь выбирает самых красивых мужчин мира. Ими могут стать актеры, исполнители, телеведущие, спортсмены и любой другой. В 2021 году такое звание завоевал американский актер Пол Радд, которого фанаты знают как "Человек-муравей" во Вселенной Marvel.

52-летний актер сыграл за свою карьеру в сотне фильмов, но больше всего прославился в супергеройских фильмах. Что касается личной жизни, то он уже 26 лет живет в счастливом браке с любимой Джулией Ягер. Примером идеальных отношений для него всегда служили его родители. Он воспитывает сына Джека и дочь Дарби.



Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной планеты / Фото People

Отметим, что перед объявлением самого сексуального мужчины мира в 2021 году в СМИ подозревали, что титул получит другая звезда Marvel – "Капитан Америка" Крис Эванс. Но этого не произошло.

Трагедия на концерте Трэвиса Скотта

К сожалению, концерты любимых звезд могут превратиться в последнее событие в жизни меломанов. Вечером 5 ноября в Хьюстоне, США, во время фестиваля Astroworld Fest произошла давка. В неуправляемой толпе недалеко от сцены погибли 8 человек, еще около 20 с травмами доставили в больницу. Еще три сотни получали помощь на месте. Организатором фестиваля стал рэпер и продюсер Трэвис Скотт – возлюбленный миллионерши Кайли Дженнер. Планировалось, что фестиваль продлится два дня, однако субботнюю часть из-за трагедии уже отменили.

В общем давка длилась всего несколько минут. Также несколько человек травмировались еще в начале фестиваля возле парадного входа. Несмотря на то, что на рэпера подали в суд родственники погибших, Трэвис пообещал оплатить похороны погибших и вернуть деньги за билеты 50 тысячам посетителям фестиваля. Сейчас немало участников Astroworld Festival осуждают Трэвиса Скотта, который якобы провоцировал толпу и продолжал выступать, когда она вышла из-под контроля.

Долгожданное появление Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после переезда в США редко выходит в свет. Но на прошлой неделе фанаты аж дважды смогли ее увидеть – на саммите газеты The New York Times и на гала-концерте Салюта свободе (Salute To Freedom Gala). Если на первом событии Меган Маркл появилась в скромном черном платье, то на красную дорожку светского события она прибыла в роскошном красном платье с глубоким декольте.

Платье принадлежало бренду Carolina Herrera, а для завершения образа она выбрала украшения, среди которых был браслет принцессы Дианы. Вместе с Меган на событие приехал принц Гарри в черном смокинге.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Свадьба Пэрис Хилтон

Американская светская львица решилась впервые за все свои романы пожениться с любимым – Картером Реумом. Свадьба состоялась 11 ноября в роскошном районе Бель Эйр, который принадлежал покойному дедушке Пэрис. Празднование продлится минимум 3 дня.

До последнего миллионерша Хилтон не могла выбрать для себя свадебное платье, так как у нее их было аж 10! Но вечером перед событием она остановилась на платье с нежным кружевом и аппликациями из цветов. Пока можно увидеть только одно фото образа невесты.



Пэрис Хилтон в свадебном платье / Фото из инстаграма светской львицы

Известно, что с Картером Реумом 40-летняя женщина встречалась полтора года. До этого у нее были десятки бурных романов и предложений женитьбы.

