10 ноября супруги побывали на гала-концерте салюта свободе (Salute To Freedom Gala). Событие состоялось в музее морского воздушно-космического пространства Intrepid.

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Образ Меган Маркл

Жена принца на этот раз ошеломила не только изысканным, но и соблазнительным аутфитом. Меган надела пышное вечернее платье яркого красного цвета от Carolina Herrera. Наряд был без рукавов, имел шлейф и откровенное декольте. Поскольку Маркл уже не является членом королевской семьи, то может позволить себе надевать подобные платья, которые подчеркивают пикантные формы тела.

Одежду звездная жена соединила с атласными красными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она собрала в идеальный пучок, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой матовой помадой на губах. Среди украшений на Меган были серьги, браслеты и кольцо.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Принц Гарри выбрал для выхода черный костюм, обувь в тон, белую рубашку и бабочку. Примечательно, что влюбленные на груди имели броши в виде красных маков. С таким украшением Меган за последние несколько дней появляется на публике уже во второй раз. Обычно члены монаршей семьи надевают такие броши, чтобы почтить память британских военных, которые погибли во время Первой мировой войны и других конфликтов с участием Великобритании.

Отметим, на днях сестра принца Гарри – принцесса Беатрис – также побывала на публике вместе с мужем. Она надевала такую брошь в виде красного мака.