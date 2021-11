Издание People основало традицию избрания "самого сексуального мужчины планеты из ныне живущих" еще в 1985 году. За все время этим престижным званием успели называться 36 мужчин. Мы собрали для вас истории тех мужчин, которые за последние 11 лет успели попишатись тем, что их назвали секс-символами всей планеты.

2010 – Райан Рейнольдс

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс обладает не только прекрасным чувством юмора, но и исключительной харизмой, которая очаровала не одну женщину. Однако, сердце артиста давно заполонила его коллега и жена – актриса Блейк Лавли, с которой Рейнольдс воспитывает трех дочерей.



Самый сексуальный мужчина планеты-2010 Райан Рейнольдс / Фото People

Актер получил огромную популярность благодаря тому, что снялся в ряде таких комедийных фильмов:

"Предложение";

"Дедпул";

"Зеленый фонарь";

"Король вечеринок".

2011 – Брэдли Купер

Один из наиболее высокооплачиваемых актеров Голливуда – Брэдли Купер в 2011 году стал "самым сексуальным мужчиной мира". На такое звание Купер отреагировал довольно спокойно, так как не считает, что обладает такой внешностью.



Самый сексуальный мужчина планеты-2011 Брэдли Купер / Фото People

Брэдли Купер имеет высокие достижения в своей карьере, так как за успешную работу в фильмах его номинировали на получение различных кинонаград – четыре кинопремии Оскар, две премии BAFTA, два Золотых глобуса и премию Тони. Самые известные ленты с участием Купера:

"Области тьмы";

"Мой парень – псих";

"Афера по-американски"

"Мальчишник в Вегасе".

2012 – Ченнинг Татум

Еще один голливудский красавец в 2012 году имел честь называться "самым сексуальным мужчиной планеты" – это Ченнинг Татум. Звезда "Дорогого Джона" до сих пор считается одним из самых красивых людей Голливуда. Особое внимание к Татуму подогрела лента "Супер Майк", где актер сыграл стриптизера.



Самый сексуальный мужчина планеты-2012 Ченнинг Татум / Фото People

В прошлом артист занимался моделингом и участвовал не только в известных показах, но и снимался для брендов и глянцев. К слову, актер разведен и летом 2021 года по сети начали распространяться слухи, что он закрутил роман со звездой сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц.

2013 – Адам Левин

В 2013 году "самым сексуальным мужчиной планеты" решили выбрать солиста всемирно известной группы Maroon 5 – Адама Левина. Помимо лидерства в группе, Левин участвовал в американском песенном проекте The Voice как наставник.



Самый сексуальный мужчина планеты-2013 Адам Левин / Фото People

2014 – Крис Хемсворт

Крис Хемсворт наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel. Братом Криса является еще один звездный красавчик – Лиам Хемсворт, который снимался в ленте "Голодные игры".



Самый сексуальный мужчина планеты-2014 Крис Хемсворт / Фото People

Актер женат на испанской актрисе Эльзе Патаки, в браке с которой у них родилось трое детей – дочь и двое сыновей-близнецов.

2015 – Дэвид Бекхэм

Легендарный британский футболист и покоритель женских сердец – Дэвид Бекхэм – стал обладателем титула "Самый сексуальный мужчина планеты" в 2015 году. Кроме своей футбольной карьеры Бекхэм известен как дизайнер линии парфюмерии и одежды, любящий муж и многодетный папочка.



Самый сексуальный мужчина планеты-2015 Дэвид Бекхэм / Фото People

2016 – Дуэйн Джонсон

Когда в лентах появляется фигура Дуэйна Джонсона, то их атмосфера сразу приобретает особенную брутальность. Перед тем, как стать актером, Дуэйн "Скала" Джонсон был рестлером и получил немало наград в этой сфере.



Самый сексуальный мужчина планеты-2016 Дуэйн Джонсон / Фото People

В 2000 году мужчина написал автобиографическую книгу "The Rock Says", которая сразу же заняла первое место в списке бестселлеров New York Times. По итогам 2019 года артист занимает второе место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых актеров.

2017 – Блейк Шелтон

Кантри-певец Блейк Шелтон в 2001 году дебютировал с синглом Austin и сразу получил первую строчку престижного чарта Billboard Hot Country Songs. Позже в Billboard Hot Country Songs попало более 30 композиций музыканта, что принесло ему бешеную популярность. В 2021 году Шелтон тайно женился на известной исполнительнице Гвен Стефани.



Самый сексуальный мужчина планеты-2017 Блейк Шелтон / Фото People

2018 – Идрис Эльба

В 2018 году "самым сексуальным мужчиной планеты" стал Идрис Эльба. Актер снялся в более чем 50 проектах и фильмах. За роль Нельсона Манделлы в фильме "Долгая дорога к свободе" и участие в мини-сериале "Лютер" Идриса Эльбу номинировали на престижную кинопремию Золотой глобус в 2013 году.



Самый сексуальный мужчина планеты-2018 Идрис Эльба / Фото People

2019 – Джон Ледженд

Популярный певец Джон Ледженд стал "самым сексуальным мужчиной планеты" после Идриса Эльбы. Музыкант немного нервничал, когда узнал эту новость, потому что считает, что такое звание накладывает на него дополнительную ответственность.



Самый сексуальный мужчина планеты-2019 Джон Ледженд / Фото People

За песню Glory к фильму "Сельма" Ледженда наградили премией Оскар. Также исполнитель сотрудничает со многими другими известными людьми мира музыки, такими как Канье Уэст или Снуп Дог.

2020 – Майкл Б. Джордан

В 2020 году секс-символом Голливуда стал Майкл Б. Джордан. Кинокритики назвали Майкла "Звездой Прорыва" и наградили престижными наградами за роли в фильмах "Станция "Фрутвейл"" и "Крид: Наследие Рокки".



Самый сексуальный мужчина планеты-2020 Майкл Б. Джордан / Фото People

2021 – Пол Радд

Киноактер Пол Радд запомнился публике ролью Скотта Лэнга в ленте "Человек-муравей". За всю карьеру мужчина снялся в более чем 100 фильмах в главных и второстепенных ролях. Кроме главного дела жизни – актерства, Радд пишет сценарии, продюсирует и другие проекты и даже выступает на вечерах комиков.



Самый сексуальный мужчина планеты-2021 Пол Редд / Фото People