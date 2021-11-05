Пока журнал People официально еще не объявил имя самого сексуального мужчины, но в Page Six несколько источников сообщили, что это Крис Эванс. Отмечают, что киноактер должен был получить это звание еще в прошлом году, но попал в скандал в сети, поскольку случайно слил свою интимную фотографию. Следовательно, тогда звание получил Майкл Б. Джордан.
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Самые сексуальные снимки Криса Эванса
Что известно о Крисе Эвансе
- Американскому актеру 40 лет, и он прославился ролями в таких фильмах, как "Фантастическая четверка", "Мстители", "Первый мститель", "Капитан Америка: Зимний солдат" и в десятках других. За свою карьеру был номинирован и одерживал победы в Teen Choice Award, MTV, People's Choice Award.
- Что касается личной жизни, то с 2001 по 2006 Эванс встречался с актрисой Джессикой Билл, дважды был в отношениях с Минкой Келли в 2007 и 2021 годах. С июня 2016 по февраль 2017 года у него был роман с актрисой Дженни Слейт.
- В июле 2020 года появились слухи о романе Криса Эванса и Лили Джеймс. Сейчас фанаты активно обсуждают его теплые взаимоотношения с певицей Селеной Гомес.