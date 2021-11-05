Пока журнал People официально еще не объявил имя самого сексуального мужчины, но в Page Six несколько источников сообщили, что это Крис Эванс. Отмечают, что киноактер должен был получить это звание еще в прошлом году, но попал в скандал в сети, поскольку случайно слил свою интимную фотографию. Следовательно, тогда звание получил Майкл Б. Джордан.

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Самые сексуальные снимки Криса Эванса

Что известно о Крисе Эвансе