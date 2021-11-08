Массовость и давка на выступлениях известных групп или артистов – привычная вещь, ведь каждый фанат хочет услышать любимого исполнителя вживую и старается максимально близко подойти к сцене. Такое желание стало причиной недавней страшной трагедии на концерте известного американского рэпера Трэвиса Скотта. На его концерте произошла ужасная давка, в которой погибло 8 человек, а сотни получили ранения. К сожалению, это не единственный роковой случай в истории будто светлого мира музыки.

Важно На концерте Трэвиса Скотта погибли фаны: появились жуткие видео из давки

"Мош" и "слэм" – распространенные слова для описания масштабных концертов рок- и панк-групп. Однако, эти два понятия уже давно вышли за пределы рок-музыки. Это довольно агрессивное поведение публики на музыкальных мероприятиях, когда зрители толкаются и сталкиваются друг с другом.

К слову, такие действия воспринимаются как положительная реакция на выступление, но они чрезвычайно опасны. Из-за несоблюдения правил, агрессивности и чрезмерного употребления алкоголя многие ценители музыки теряли свои жизни во время любимых концертов.

The Who

Дата 3 декабря 1979 года стала роковой для 11 человек, погибших в толпе 8 тысяч фанов британской рок-группы The Who. Фанаты с нетерпением ждали начала грандиозного шоу исполнителей и как только оно началось, люди ворвались в двери концертного зала, образовав смертельную давку.



На концерте группы The Who погибли 11 человек / Фото AP

Для того, чтобы не создавать панику и не срывать выступление, организаторы концерта не сообщили участникам группы о жутком инциденте. Музыканты узнали об этом лишь по окончанию мероприятия. Трагедия очень всколыхнула The Who и вокалист Роджер Долтри вообще хотел отменить оставшуюся часть тура.

Pearl Jam

В 2000 году на популярном датском фестивале Roskilde Festival играла гранж-группа Pearl Jam. Выступление набрало неконтролируемые обороты, когда фанаты группы без разрешения выбрались на сцену. Во время дикой давки погибло 9 человек. Увидев весь ужас ситуации, музыканты сразу остановились и призвали к спокойствию, однако уже было поздно.

Pearl Jam – Love Boat Captain: слушайте песню онлайн

Артисты очень прониклись этой трагедией и позже написали скорбную песню Love Boat Captain, в которой вспомнили покойных фанатов.

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Pantera

Во время выступления американской группы Pantera произошел несчастный случай, когда смертельно пострадали и фаны, и рок-музыкант. Психически больной мужчина Натан Гейл открыл стрельбу и убил четырех человек, включая гитариста группы Даймбега Даррелла. Также были тяжело ранены двое других людей. Даймбег Даррелл получил пять серьезных ранений, из-за которых скончался сразу на сцене.

Трагическое выступление Pantera: смотрите онлайн

Существуют догадки, что Гейл устроил нападение из-за распада любимой группы. Позже, было выяснено, что стрелок болел шизофренией.

Rolling Stones

Культовые Rolling Stones согласились стать хедлайнерами на бесплатном фестивале в Альтамонте, который проводили 6 декабря 1969 года. По замыслу, этим выступлением музыканты должны были завершить свой тур по Штатам.

Несчастный случай во время выступления Rolling Stones: смотрите онлайн

Ужас начал разворачиваться, когда охранники запада убили 18-летнего фаната, когда увидели в его руках пистолет. К слову, для того, чтобы следить за порядком на концерте, организаторы наняли членов мотоклуба "Ангелы ада", которые отличались вспыльчивым характером и беспокойным.

Известно, что организаторы фестиваля хотели сравнять его с другим мегапопулярным музыкальным мероприятием – "Вудсток". Однако, если Вудсток был запланирован, как место мира, то Альтамонт стал символом Восточной агрессии, дебошей и хаоса.

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The Great White

Группа The Great White Fire в 2003 году хотел удивить своих фанов мощным огненным шоу, которое в дальнейшем унесло жизни 100 человек, включая гитариста группы. Искры фейерверка, установленного на сцене клуба, ударили о стены, которые были украшенными звукоизолирующими панелями из пенопласта. Хватило 40 секунд, чтобы все помещение заполонил едкий дым.

Трагедия во время выступления The Great White Fire: смотрите онлайн

Несмотря на наличие аварийных выходов, толпа пытался спастись из смертельной ловушки через узкий главный вход, что привело к сильной давки. Ситуацию осложнило и то, что огонь распространился за считанные минуты и вызвал падение крыши здания.

Позже суд признал виновными владельцев заведения и предоставил им сроки до 10 лет лишения свободы. Семьям умерших выплатили компенсацию более чем в 2 миллиона долларов.

Guns N’ Roses / Metallica Stadium Tour

Во вселенной музыки новость о совместный тур двух легендарных групп Guns N' Roses и Metallica вызвала необычайный резонанс. Гастроли групп проходили в США и Канаде, а фаны делали все возможное, чтобы смочь послушать хиты музыкантов.

Тем не менее, все прошло совсем нелегко. Во время выступления в Монреале фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд получил тяжелые ожоги после того, как опрометчиво наступил на пиротехническую конструкцию. Из-за этого несчастного случая Metallica сразу остановила и отменила выступление. Фанаты ждали продолжения мероприятия, однако долгое время концертная сцена оставалась пустой.

Толпа крушит все после концерта Guns N ' Roses и Metallica: смотрите здесь

Между людьми бушевала агрессия и большое возмущение, когда к ним наконец вышли Guns N' Roses. Но и во время их выступления случились казусы, ведь технические инженеры не успели настроить сценические мониторы. Кроме того, главный вокалист Эксл Роуз сказал, что у него болит горло и заявил, что не будет дальше проводить шоу.

Обиженные меломаны вышли на улицы Монреаля и начали крушить все, что попадалось им под руки. Бунт был настолько масштабным, что полиция едва смогла его подавить.

4minutes

В 2014 году Корею всколыхнул жуткий инцидент во время выступления популярной k-pop группы 4minute в Сеуле. Чтобы полностью увидеть яркое зрелище, фаны повыдирались на выход вентиляционной шахты. На этой небольшой площадке собралось около тридцати человек и под их весом металлическая конструкция не выдержала.

Несчастный случай на концерте 4minutes: смотрите видео здесь

Люди провалились в 18-метровый бетонный колодец, который вел в помещение подземной парковки. В результате инцидента погибли 16 человек, еще 11 получили ранения. Участницы 4minutes не знали о трагедии и привычно выступали, лишь через некоторое время их проинформировали о катастрофе.

Что, если вы окажетесь в панической толпе?

Во время массовых мероприятий необходимо соблюдать ряд правил поведения, которые сохранят вам жизнь и смогут защитить ваших близких, которые рядом.