Модель и телеведущая Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена по имени Алмаз. Событие состоялось на Мальдивских островах в кругу родных и друзей.

Ведущая шоу "Без галстука" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук связала себя узами брака с любимым на берегу острова, где была расположена арка для церемонии, а на них со своих кресел смотрели родные пары.

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Иванна Онуфрийчук вышла замуж

Свадьба имела большой размах, ведь для нее пара заказала роскошное декорирование на пляже, пригласили на праздник несколько десятков родных со всего мира и была в свадебных нарядах. Для события жених выбрал молочный костюм, белую рубашку и коричневую обувь, в то время как Иванна – платье цвета шампанского с разрезом от бедра, откровенным декольте и шлейфом.

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На ее шее и ушах красовались дорогие украшения, а как обувь она выбрала босоножки с камнями. Фату Иванна не надевала, отдав предпочтение лаконичной прическе с распущенными волосами.

У ведущей также было традиционное утро невесты, где она вместе с подругами наслаждалась подготовкой к церемонии.

Гостей свадьбы развлекали звезды Dan Balan и MONATIK, а также подопечные последнего Lida Lee и Nino. Также на свадьбе выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO's. Ведущими свадьбы были шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава.

Онуфрийчук ранее в интервью "Сегодня.Lifestyle" также признавалась, что намерена также отпраздновать свадьбу в Украине. Наверное, это произойдет в конце июня в Киеве.

Что известно об отношениях Иванны и Алмаза?

Как сообщала Иванна у "Теленеделя", пара познакомилась в 2018 году в Испании на отдыхе, где она проходила детокс-программу для организма. Там он ее пригласил на поход в горы с группой других людей. Они обменялись номерами и договорились встретиться в Киеве.

Около пол года они общались по телефону, время от времени Алмаз прилетал к девушке в столицу Украины. Затем они отправились на Мальдивы, но карантин и жизнь на две страны (Алмаз живет в Швейцарии) внесли свои коррективы в отношения, впрочем, онлайн-свидание все же завершились предложением замужества. Сейчас они договорились жить на две страны.