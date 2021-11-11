Рик Саломон

Пэрис Хилтон на протяжении всей жизни фигурировала на титульных страницах журналов и таблоидов, ведь вела бурную личную жизнь и любила алкогольные вечеринки. Один из ее скандалов был связан с секс-видео, которое слили в сеть после того, как Пэрис разошлась с Риком Саломоном – бывшим мужем Памелы Андерсон. У них были отношения в 2001 году.

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Произошло это через 3 года после расставания пары. Домашнее видео впоследствии было выпущено на DVD под названием "Одна ночь в Пэрис". Хилтон подала иск на Саломона, пытаясь запретить выход пленки, но в 2005 году иск был урегулирован во внесудебном порядке. Рик должен был выплатить 400 тысяч долларов, которое она хотела направить на благотворительность. Но этих денег она якобы так и не получила. Сам Рик Саломон, воспользовавшись своей минутой славы, быстро стал режиссером и продюсером.



Молодой Рик Саломон / Фото Getty Images

Джейсон Шоу

Почти сразу после расставания Пэрис Хилтон с Саломоном, девушка завязала отношения с Джейсоном Шоу. Они встречались с 2002 по 2003 год и даже были помолвлены, но отношениям и совместной жизни не суждено было быть. Несмотря на это, на протяжении всего романа Джейсон не отходил ни на шаг от светской львицы, исполняя все ее прихоти. А за это она помогла ему стать звездой модельного бизнеса, протолкнув его в рекламу бренда Tommy Hilfiger.

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Журналисты ранее сообщали, что пара рассталась из-за того, что не была готова к свадьбе в тот период жизни. После разрыва они остались друзьями.



Джейсон Шоу с Пэрис Хилтон / Фото Getty Images

Крис Зилка

Все последующие годы Пэрис Хилтон имела с десяток романов и интрижек, но вновь завоевать ее сердце по-настоящему смог актер Крис Зилка, который имеет украинские корни – его дедушка родом из Одессы. Пара встречалась с 2017 по 2019 год и тоже была помолвленной. После года знакомства, в январе 2018, актер сделал предложение любимой и подарил обручальное кольцо стоимостью 2 миллиона долларов. Произошло это во время отпуска в Аспене, США.

По неизвестным причинам пара рассталась в ноябре 2018 года незадолго до свадьбы. Несмотря на грустное завершение их истории фанаты из Украины до сих пор помнят звезд, которые однажды даже вместе приезжали в Украину, во Львов. Пэрис Хилтон открывала один из элитных отелей.



Пэрис Хилтон и Крис Зилка / Фото Getty Images