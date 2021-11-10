Ежегодно издание People определяет самых сексуальных мужчин мира: в 2018 это был актер Идрис Эльба, в 2019 – Джон Ледженд, в 2020 – Майкл Б. Джордан. Пришел черед для нового красавца, который, по мнению экспертов, может служить примером для других. За Полом Раддом, как и за Джаредом Лето или Томом Крузом, закрепились шутки о том, что эти люди никогда не стареют.

К слову Голливудский красавец: назвали имя самого сексуального мужчины планеты, – СМИ

Я прекрасно понимаю, что люди, узнав, что выбрали меня, удивятся. Это не поддельная скромность. Просто есть очень много людей, которые заслуживали того, чтобы получить это звание раньше меня,

– скромно поделился голливудский красавец Пол Радд.



Пол Радд – самый сексуальный мужчина планеты / Фото People

Отметим, что многие фанаты по словам инсайдеров СМИ предположили, что самым сексуальным мужчиной 2021 года станет Крис Эванс – тоже звезда Marvel, которого еще знают как "Капитан Америка". Впрочем, этого не случилось.



Крис Эванс мог стать первым красавцем мира / Фото Time

Что известно о Поле Радде

Знаменитый киноактер известный по роли Скотта Лэнга (Человека-муравья) – персонажа из вселенной Marvel. Он сыграл в фильмах "Первый мститель: Противостояние", "Человек-муравей и Оса", "Мстители: Завершение" и скоро начнет сниматься в "Человеке-муравье и Осе: Квантомания".

В общей сложности на его счету около 100 кинолент с главными и второстепенными ролями. Его карьера началась в 1992 году.

Что касается личной жизни, то он уже 26 лет в отношениях (из них – 18 в браке) с любимой Джулией Ягер. Пара воспитывает двоих детей: сына Джека и дочь Дарби. Они познакомились во время прослушивания актера на одну из ролей. Он также рассказывал, что примером идеального брака для него стали его родители, которые были вместе всю жизнь.

Пол Радд – самый сексуальный мужчина планеты / Фото People