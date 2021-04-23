Похороны принца Филиппа

Прошлая неделя завершалась крайне печальным событием – через неделю после смерти принца Филиппа королевские родственники почтили его честь на похоронах в Виндзорском дворце. 99-летний принц Филипп не дожил до своего столетия всего 2 месяца, но еще ранее он отмечал, что не хочет громкого действа в свой день рождения. Зато он желал, чтобы его похороны были не государственными, а королевскими церемониальными.

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Так и случилось. Учитывая пандемию коронавируса, все главное действо происходило в Виндзорском замке при участии 30-ти членов королевской семьи и военных. Стоит добавить, что принц Филипп, как бы это иронично не звучало, часто присутствовал на репетициях собственных похорон. Он даже разработал автомобиль, в котором он хотел, чтобы в церковь везли его тело. Это был Land Rover, который принц Филипп сам в 2016 году помог модифицировать. Также в похороны он внес несколько собственных "штрихов", которые бы символизировали только его личность.



Похороны принца Филиппа / Скриншот с видео похорон

Панихида по принцу Филиппу состоялась в часовне Святого Георгия, где в свое время сочетались браком Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, а также Меган Маркл с принцем Гарри. После панихиды мужчину похоронили в королевской усыпальнице. Стоит добавить, что такое печальное и скорбное событие смогло объединить королевскую семью – после года скандалов и несогласий принц Гарри вернулся в Великобританию, общался с родными на похоронах и даже провел личную встречу. Также известно, что Меган Маркл тоже якобы имела разговор онлайн по видеосвязи с королевой. В частности, она выразила свои соболезнования на похоронаха с помощью венка из особых цветов, который стоял в церкви. Сам же Меган была вынуждена остаться в США из-за серьезного срока беременности.

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Юбилей Елизаветы II

Всего через три дня, 21 апреля, Елизавета II встретила свой юбилей – ей исполнилось 95 лет. Несмотря на столь уважаемую дату, королева впервые за 73 года встретила день рождения без принца Филиппа. Каждый год он ставил ей утром на поднос с завтраком цветок, а в этом году Ее Величество отмечала юбилей в одиночестве в Виндзорском замке. Впрочем, во время траура она впервые нарушила молчание со дня смерти мужа и поблагодарила весь мир за невероятную поддержку в трудное время.

Сегодня, 23 апреля, состоялось еще одно, не менее радостное событие – день рождения ее правнука принца Луи. В этот день вся королевская семья вышла из траура и сможет выполнять королевские обязанности. Надеемся, что мы совсем скоро снова увидим Елизавету II.

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День рождения Вербы за 3 миллиона

Рядом со скорбными событиями всегда шагают радостные. 12 апреля свое 18-летие праздновала популярная инстаграм-блогерша из Ивано-Франковска Юлия Вербинец. В сети ее часто называют "Вербой" из-за никнейма в соцсети и сокращения фамилии. Свой праздник девушка решила устроить с размахом – с нуля обустроенной локацией, звездным ведущим Юрием Горбуновым, командой Монатика и его подопечными Lida Lee и NiNo. На вечеринке также были хореограф Амадор Лопес, поп-группа Rumbero's, популярные иллюзионисты Magic Five.

Несмотря на громкое действо, за которое 18-летняя Вербинец отдала 120 тысяч долларов (3,3 миллиона гривен), вокруг события возникло немало споров. Свой праздник девушка устроила в карантин, когда в Ивано-Франковске действовали ограничения желтой зоны карантина. Только 10 апреля регион вышел из красной зоны карантина, где длились строгие ограничения более месяца, и перешел в желтую. И даже в желтой зоне нельзя проводить массовые мероприятия, где наполненность зала превышает 50%.

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Однако, судя по видео и фото, опубликованных на ее инстаграм-странице и в сториз, на празднике присутствовали десятки людей. Все они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Только персонал заведения имел защитные маски. В полиции Франковска рассказали, что "никакого производства не открывали" из-за скопления людей, ведь никто не обращался в органы правопорядка из-за этого празднования.

Подготовка к Оскару-2021

Уже в ночь с 25 на 26 апреля, в 01:30 часов, мир будет наблюдать за церемонией награждения Оскар-2021. Из-за пандемии коронавируса событие пройдет в двух локациях – в традиционном театре Лос-Анджелеса Dolby Theatre и на железнодорожной станции Union Station. Это будет первое офлайн-событие за последний год, где звезды выйдут на красную дорожку, а также соберутся вместе для получения заветных статуэток. Организаторы шоу обещают, что шоу будет напоминать настоящее голливудское кино. Что интересно, церемонию Оскара в 2021 году спродюсирует режиссер популярного фильма "Заражение" Стивен Содербер.

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