За похоронами принца Филиппа наблюдал весь мир. Британцы несли цветы к Виндзорскому замку, вместе с королевской семьей чтили память герцога.

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Похороны принца Филиппа смотрели почти 14 миллионов зрителей

Церемония прощания с мужем Елизаветы II была частной, однако все желающие могли посмотреть ее по телевидению. В целом в прямом эфире за похоронами наблюдали 13,6 миллиона британцев:

11 миллионов зрителей – на BBC;

2,1 миллиона – на ITV;

450 тысяч – на Sky News.

Известно, что это примерно такое же количество жителей Соединенного Королевства, которое было в эфире в 2018 году, когда принц Гарри женился на Меган Маркл.

Похороны принца Филиппа: видео

Также BBC привели данные о количестве людей, собравшихся у экранов телевизоров в день похорон принцессы Дианы, которые состоялись в 1997 году. Тогда церемонию прощания смотрел 31 миллион жителей Великобритании, что осталось рекордом для подобных мероприятий в стране.

Похороны принца Филиппа: главное