За похоронами принца Филиппа наблюдал весь мир. Британцы несли цветы к Виндзорскому замку, вместе с королевской семьей чтили память герцога.
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Похороны принца Филиппа смотрели почти 14 миллионов зрителей
Церемония прощания с мужем Елизаветы II была частной, однако все желающие могли посмотреть ее по телевидению. В целом в прямом эфире за похоронами наблюдали 13,6 миллиона британцев:
- 11 миллионов зрителей – на BBC;
- 2,1 миллиона – на ITV;
- 450 тысяч – на Sky News.
Известно, что это примерно такое же количество жителей Соединенного Королевства, которое было в эфире в 2018 году, когда принц Гарри женился на Меган Маркл.
Похороны принца Филиппа: видео
Также BBC привели данные о количестве людей, собравшихся у экранов телевизоров в день похорон принцессы Дианы, которые состоялись в 1997 году. Тогда церемонию прощания смотрел 31 миллион жителей Великобритании, что осталось рекордом для подобных мероприятий в стране.
Похороны принца Филиппа: главное
- С герцогом Эдинбургским простились в субботу, 17 апреля, в Лондоне.
- По территории Виндзорского замка Филиппа везли на катафалке Land Rover его же разработки.
- Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия, а похоронили мужчину в Королевской усыпальнице.
- Провести принца в последний путь пришли 30 приглашенных гостей, среди которых родственники, близкие люди и государственные деятели.
- Количество людей, которые были на похоронах, ограничено в связи с карантинными ограничениями.
- Королева Елизавета II была стойкой, однако очень расстроенной. Она оставила на гробу любимого особую записку, которую написала собственноручно.