Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон сегодня имеет радостный праздник. 3-летний принц Луи, вероятно, уже получил подарки от своих родственников и проведет день рождения в кругу семьи. Мальчик имеет большую и знатную семью, ведь он является шестым правнуком королевы Елизаветы II, третьим внуком принца Чарльза и принцессы Дианы, а также занимает пятое место в линии наследования британского престола.
Стоит увидеть Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым фото сына Луи по случаю его 3-летия
Следовательно, свои первые годы жизни он всегда проводил в кругу любящей семьи, которая всегда делилась в сети милыми фотографиями с принцем Луи. Стоит отметить, что особую связь можно увидеть между принцем Луи и его дедушкой принцем Чарльзом – именно на его руках чаще всего можно увидеть мальчика.
Редакция Showbiz предлагает пересмотреть миловидную подборку фотографий, на которой принц Луи становится все старше и сообразительнее.
Фотографии принца Луи
Крестины принца Луи / Личный архив королевской семьи
Крестины принца Луи / Личный архив королевской семьи
Маленький принц Луи / Фото Кейт Миддлтон
Принц Луи с дедушкой принцем Чарльзом / Личный архив королевской семьи
Радостный принц Луи / Фото Кейт Миддлтон
Принц Луи / Фото Кейт Миддлтон
Проницательный взгляд принца Луи / Фото Кейт Миддлтон
Принц Луи с матерью Кейт Миддлтон на балконе Букингемского дворца / Фото Getty Images
Принц Луи (на руках у Кейт Миддлтон) с семьей / Фото из личного архива королевской семьи
Непоседливый принц Луи / Фото из личного архива королевской семьи
Принц Луи и принц Чарльз / Фото из личного архива королевской семьи
Принц Луи / Фото Кейт Миддлтон
Принц Луи / Фото Кейт Миддлтон
Принц Луи / Фото Кейт Миддлтон
Принц Луи с братом, сестрой и отцом / Фото из личного архива короливсьокои семьи
Принц Луи празднует 3 года / Фото Кейт Миддлтон