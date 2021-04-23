Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон сегодня имеет радостный праздник. 3-летний принц Луи, вероятно, уже получил подарки от своих родственников и проведет день рождения в кругу семьи. Мальчик имеет большую и знатную семью, ведь он является шестым правнуком королевы Елизаветы II, третьим внуком принца Чарльза и принцессы Дианы, а также занимает пятое место в линии наследования британского престола.

Стоит увидеть Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым фото сына Луи по случаю его 3-летия

Следовательно, свои первые годы жизни он всегда проводил в кругу любящей семьи, которая всегда делилась в сети милыми фотографиями с принцем Луи. Стоит отметить, что особую связь можно увидеть между принцем Луи и его дедушкой принцем Чарльзом – именно на его руках чаще всего можно увидеть мальчика.

Редакция Showbiz предлагает пересмотреть миловидную подборку фотографий, на которой принц Луи становится все старше и сообразительнее.

Фотографии принца Луи



Крестины принца Луи / Личный архив королевской семьи



Крестины принца Луи / Личный архив королевской семьи



Маленький принц Луи / Фото Кейт Миддлтон



Принц Луи с дедушкой принцем Чарльзом / Личный архив королевской семьи



Радостный принц Луи / Фото Кейт Миддлтон



Принц Луи / Фото Кейт Миддлтон



Проницательный взгляд принца Луи / Фото Кейт Миддлтон



Принц Луи с матерью Кейт Миддлтон на балконе Букингемского дворца / Фото Getty Images



Принц Луи (на руках у Кейт Миддлтон) с семьей / Фото из личного архива королевской семьи



Непоседливый принц Луи / Фото из личного архива королевской семьи



Принц Луи и принц Чарльз / Фото из личного архива королевской семьи



Принц Луи / Фото Кейт Миддлтон



Принц Луи / Фото Кейт Миддлтон



Принц Луи / Фото Кейт Миддлтон



Принц Луи с братом, сестрой и отцом / Фото из личного архива короливсьокои семьи



Принц Луи празднует 3 года / Фото Кейт Миддлтон