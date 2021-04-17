Смерть принца Филиппа всколыхнула весь мир. Неделю мужа Елизаветы II оплакивали миллионы людей в разных уголках планеты. Известно, что герцог не хотел церемонии публичного прощания, поэтому его похороны по форме является королевским, но не государственным.
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Тело принца Филиппа повезут на Land Rover
Тело герцога до похорон покоилось в частной часовне Виндзорского замка. Торжественные королевские похороны состоятся в часовне Святого Георгия.
Гроб с телом принца Филиппа принесут ко входу во дворец и поместят в Land Rover. Этот автомобиль в 2016 году помог модифицировать сам герцог. Также он требовал, чтобы машину перекрасили в военный зеленый цвет. Открытая задняя часть специально оборудована для фиксации гроба.
Тело принца Филиппа повезут на автомобиле Land Rover его же разработки / Фото BBC
Тело принца Филиппа повезут на автомобиле Land Rover его же разработки / Фото Getty Images
Накануне дня прощания с принцем на официальной странице королевской семьи в инстаграме обнародовали сообщение, в котором указано, что герцог Эдинбургский принимал активное участие в планировании собственных похорон. Поэтому церемония будет включать несколько уникальных штрихов, которые отражают жизнь и деятельность мужа Ее Величества.
Герцог был полковником гренадерской гвардии, которая изображена на фото с Его Королевским Высочеством в 2017 году. Солдаты из полка будут среди тех, кто будет нести гроб Его Королевского Высочества.