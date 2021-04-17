Смерть принца Филиппа всколыхнула весь мир. Неделю мужа Елизаветы II оплакивали миллионы людей в разных уголках планеты. Известно, что герцог не хотел церемонии публичного прощания, поэтому его похороны по форме является королевским, но не государственным.

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Тело принца Филиппа повезут на Land Rover

Тело герцога до похорон покоилось в частной часовне Виндзорского замка. Торжественные королевские похороны состоятся в часовне Святого Георгия.

Гроб с телом принца Филиппа принесут ко входу во дворец и поместят в Land Rover. Этот автомобиль в 2016 году помог модифицировать сам герцог. Также он требовал, чтобы машину перекрасили в военный зеленый цвет. Открытая задняя часть специально оборудована для фиксации гроба.