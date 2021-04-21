В этом году день рождения Елизаветы II омрачен смертью ее мужа принца Филиппа, в браке с которым она прожила долгих 73 года. Ее Величество пребывает в трауре, однако впервые после тяжелой утраты выпустила обращение к нации.

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Елизавета II поблагодарила мир за поддержку

Жена покойного герцога Эдинбургского сначала поблагодарила за поздравления, которые поступили по случаю ее 95-летия, а затем выразила благодарность за невероятную поддержку и сочувствие. Она призналась, что вся королевская семья тронута воспоминаниями о принце Филиппе, которые и дальше поступают из Великобритании, стран Содружества и со всего мира.

"По случаю своего 95-летия я получила много добрых пожеланий, которые очень ценю. Хотя наша семья переживает период большого горя, нам всем приятно видеть и слышать столько воспоминаний о моем муже", – призналась королева Елизавета II.

Моя семья и я хотим поблагодарить вас за поддержку и доброту, которую вы оказывали нам в последние дни. Мы глубоко тронуты постоянными напоминаниями о том, что Филипп оказал такое огромное влияние на бесчисленное количество людей на протяжении всей своей жизни,

– говорится в обращении Ее Величества.

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Добавим, из-за смерти принца Филиппа Елизавета II нарушила королевскую традицию в день рождения. Она не празднует свой юбилей, а Букингемский дворец и члены королевской семьи не делятся ее официальными портретами и новыми фото.

Елизавета II проводит праздник в стенах Виндзорского замка, где находилась весь карантин. Из-за траура и пандемии COVID-19 отменены все публичные процессии. Однако в свой 95-й день рождения Ее Величество не одна. Ее должны навестить родные и близкие.

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