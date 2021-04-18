Церемония прощания с принцем Филиппом состоялась в часовне Святого Георгия, расположенной в Виндзорском замке, а похоронили мужа Елизаветы II в Королевской усыпальнице. Миллионы людей во всем мире почтили память герцога.

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Не осталась в стороне и Меган Маркл. Она находится на последних месяцах беременности, поэтому по рекомендации врача осталась в США и не летела в Лондон. Зато женщина смотрела церемонию прощания, которая по тихоокеанскому времени началась в 7:00 утра, по телевидению. Также Меган передала особый венок, цветы для которого выбирала вместе с любимым – принцем Гарри.

Венок от Меган Маркл на похоронах принца Филиппа

Цветы от Маркл во время прощания с принцем Филиппом были в часовне Святого Георгия. Каждое растение в венке имело особое значение и символизм.

Цветы в венке для принца Филиппа:

акант мягкий – национальный цветок Греции, что символизировал воспоминания о родине принца;

колокольчики – символ благодарности и вечной любви;

розмарин – символ памяти;

лаванда – символ преданности;

роза – символ июня – месяца, когда родился герцог Эдинбургский;

синеголовник – символизировал связь принца Филиппа с морской пехотой.



Венок от Меган Маркл второй справа / Фото Getty Images

Венок вручную изготовила флористка Уиллоу Кроссли. Именно она собирала букеты на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, а также на крещение их сына Арчи.

Наряду с венком лежала и особая записка от Меган Маркл, содержание которой не рассекретили.

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