Церемония прощания с принцем Филиппом состоялась в часовне Святого Георгия, расположенной в Виндзорском замке, а похоронили мужа Елизаветы II в Королевской усыпальнице. Миллионы людей во всем мире почтили память герцога.
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Не осталась в стороне и Меган Маркл. Она находится на последних месяцах беременности, поэтому по рекомендации врача осталась в США и не летела в Лондон. Зато женщина смотрела церемонию прощания, которая по тихоокеанскому времени началась в 7:00 утра, по телевидению. Также Меган передала особый венок, цветы для которого выбирала вместе с любимым – принцем Гарри.
Венок от Меган Маркл на похоронах принца Филиппа
Цветы от Маркл во время прощания с принцем Филиппом были в часовне Святого Георгия. Каждое растение в венке имело особое значение и символизм.
Цветы в венке для принца Филиппа:
- акант мягкий – национальный цветок Греции, что символизировал воспоминания о родине принца;
- колокольчики – символ благодарности и вечной любви;
- розмарин – символ памяти;
- лаванда – символ преданности;
- роза – символ июня – месяца, когда родился герцог Эдинбургский;
- синеголовник – символизировал связь принца Филиппа с морской пехотой.
Венок от Меган Маркл второй справа / Фото Getty Images
Венок вручную изготовила флористка Уиллоу Кроссли. Именно она собирала букеты на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, а также на крещение их сына Арчи.
Наряду с венком лежала и особая записка от Меган Маркл, содержание которой не рассекретили.
Похороны принца Филиппа: главное
- Прощание с принцем состоялось 17 апреля в Лондоне.
- В часовню Святого Георгия мужа Елизаветы II везли на автомобиле Land Rover, его же разработки.
- На церемонии в церкви присутствовали только ближайшие родственники герцога, а остальные гости во время литургии находились на улице.
- Все желающие могли посмотреть торжественные похороны по телевидению.
- Королева Елизавета II приехала в часовню отдельно от других членов семьи. Она была стойкой, но очень расстроенной и одинокой.