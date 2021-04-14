На днях блогерша-миллионерша из Ивано-Франковска Юлия Вербинец отпраздновала день рождения. Она устроила грандиозную вечеринку, на которую пригласила Монатика и Юрия Горбунова. Такая роскошь обошлась девушке в более чем 3 миллионов гривен.

В понедельник, 12 апреля, блогерше Юлии Вербинец, известной как Verba, исполнилось 18 лет. Для себя и нескольких десятков гостей девушка подготовила огромную вечеринку в розовом стиле. Сама она нарядилась в объемное мини-платье, как у куклы Барби, а заведение украсила многочисленными фотозонами с живыми цветами, пони и неоновыми надписями.

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На день рождения Юлия Вербинец пригласила суперпопулярных звезд. Праздник вел один из самых известных украинских шоуменов Юрий Горбунов, а гостей развлекал сам Монатик с подопечными Lida Lee и Nino. На вечеринке были и хореограф Амадор Лопес, поп-группа Rumbero's, популярные иллюзионисты Magic Five.

Шумный праздник блогерши с 3-миллионной аудиторией обсуждает вся сеть. Так, она ответила на самый популярный вопрос подписчиков и призналась, что вечеринка стоила ей 120 тысяч долларов – более 3,3 миллиона гривен. Однако девушка поспешила сообщить, что "половину только стоил Монатик".

Юлию Вербинец засыпали сообщениями, что за эту сумму можно было бы приобрести три квартиры или десять машин. Однако она объяснила, что вместо этого выбрала эмоции.

Я бы могла купить себе три квартиры или десять машин, но я выбрала эмоции, которые не забуду никогда. Мои долгожданные, сладкие и очень громкие восемнадцать. И мы такого шума навели, мама родная,

– пояснила блогерша.

К слову, приобрести себе автомобиль Юлия таки смогла. В инстаграм-сторис она опубликовала видео на фоне новенького белого Mercedes-Benz и подчеркнула, что "может себе это позволить".

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