Принц Гарри оплакивает смерть принца Филиппа вместе с другими членами королевской семьи. Внук Елизаветы II планировал приехать в Лондон летом, однако после того, как дедушка ушел из жизни, сразу же отправился к семье. Вместе с королевой, отцом Чарльзом, братом Вильямом и другими Гарри провел дедушку в последний путь.
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Принц Гарри на похоронах принца Филиппа
Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео
Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео
Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео
Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео
Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео
Реакция принца Гарри на смерть принца Филиппа
- В день смерти герцога Эдинбургского, 9 апреля, принц Гарри и Меган Маркл почтили память мужа королевы Елизаветы II на официальном сайте своего благотворительного фонда Archwell.
- 11 апреля в СМИ появилась информация о том, что принц прибыл в Лондон, чтобы попрощаться с дедушкой и останется до похорон.
- Впоследствии Гарри поделился воспоминаниями о дедушке, рассказал, каким он был в будничной жизни. Внук отметил его преданность Елизавете II и замечательное чувство юмора.
- Еще накануне похорон СМИ сообщали, что сразу после прощания с дедушкой Гарри вернется в Соединенные Штаты Америки. Несмотря на тяжелую ситуацию в семье, принц не планировал оставаться в Великобритании, поскольку в Америке осталась его жена Меган Маркл, которая находится на последних месяцах беременности, и маленький сын.