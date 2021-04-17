Принц Гарри оплакивает смерть принца Филиппа вместе с другими членами королевской семьи. Внук Елизаветы II планировал приехать в Лондон летом, однако после того, как дедушка ушел из жизни, сразу же отправился к семье. Вместе с королевой, отцом Чарльзом, братом Вильямом и другими Гарри провел дедушку в последний путь.

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Принц Гарри на похоронах принца Филиппа



Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео



Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео



Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео



Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео



Принц Гарри на похоронах принца Филиппа / Скриншот из видео



Реакция принца Гарри на смерть принца Филиппа