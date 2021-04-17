Поскольку похоронная процессия является частной и проходит в условиях карантинных ограничений, то предварительно было разрешено находиться в часовне Святого Георгия лишь 30 людям. Другие должны в это время оставаться на улице.
К слову Похороны принца Филиппа в Лондоне: онлайн-трансляция
Кто пришел на королевские похороны Филиппа
Когда тело принца Филиппа перевозили из стен Виндзорского замка в часовню, все, кроме Елизаветы II, пешком перемещались по территории замка. Среди них можно было увидеть:
- четырех детей королевы: принца Чарльза, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда;
- их пары: герцогиню Камиллу, сэра Тимоти Лоуренса и графиню Уэссекскую Софи;
- внуков принца Филиппа и их пары: принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри, принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, принцессу Евгению и Джека Бруксбенка, Зару и Майка Тиндаллов, Питера Филлипса, леди Луизу Виндзор и Джеймса, виконта Северна;
- дочь принцессы Маргарет леди Сару Чатто и ее мужа Дэниэля Чатто, а также сына принцессы Маргарет Дэвида Армстронга-Джонса, Ричарда Виндзора, герцога Кентского принца Эдварда, принцессу Александру;
- почетную леди Огилви, наследного принца Баденского, принца и Ландграфа фон Гессена, принца Гогенлоэ-Лангенбурга, графиню Маунтбаттен Бирманскую;
- пресс-секретаря принца Филиппа Арчи Миллера Бейквелла.
Члены королевской семьи, которые шли за катафалком принца Филиппа: фото / Скриншот из видео
К теме В Лондоне хоронят принца Филиппа: как все происходит – фото, видео
Принцесса Евгения с мужем, принцесса Беатрис с мужем, Кейт Миддлтон и Камилла: фото / Скриншот из видео
Супруга принца Филиппа – королева Елизавета II отдельно подъехала к часовне автомобилем.
Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео
Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео
К теме Елизавета II впервые после смерти мужа появилась на публике: как королева переживает потерю
Что известно о смерти принца Филиппа?
- После длительного лечения и операции на сердце мужчина умер 9 апреля в стенах Виндзорского замка.
- Мужчина скончался в возрасте 99 лет. Через 2 месяца ему могло бы исполниться 100 лет.
- Вместе с королевой Елизаветой II он прожил в браке 73 года. Их супружеская пара стала самой долговременной в правящей семье.
- Похороны мужчины запланировали через неделю после смерти – 17 апреля. Принц Филипп желал, чтобы поминальное мероприятие прошло "без шума", в более военном стиле и приватно, в кругу семьи.