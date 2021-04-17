Поскольку похоронная процессия является частной и проходит в условиях карантинных ограничений, то предварительно было разрешено находиться в часовне Святого Георгия лишь 30 людям. Другие должны в это время оставаться на улице.

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Кто пришел на королевские похороны Филиппа

Когда тело принца Филиппа перевозили из стен Виндзорского замка в часовню, все, кроме Елизаветы II, пешком перемещались по территории замка. Среди них можно было увидеть:

четырех детей королевы: принца Чарльза, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда;

их пары: герцогиню Камиллу, сэра Тимоти Лоуренса и графиню Уэссекскую Софи;

внуков принца Филиппа и их пары: принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри, принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, принцессу Евгению и Джека Бруксбенка, Зару и Майка Тиндаллов, Питера Филлипса, леди Луизу Виндзор и Джеймса, виконта Северна;

дочь принцессы Маргарет леди Сару Чатто и ее мужа Дэниэля Чатто, а также сына принцессы Маргарет Дэвида Армстронга-Джонса, Ричарда Виндзора, герцога Кентского принца Эдварда, принцессу Александру;

почетную леди Огилви, наследного принца Баденского, принца и Ландграфа фон Гессена, принца Гогенлоэ-Лангенбурга, графиню Маунтбаттен Бирманскую;

пресс-секретаря принца Филиппа Арчи Миллера Бейквелла.

Члены королевской семьи, которые шли за катафалком принца Филиппа: фото / Скриншот из видео

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Принцесса Евгения с мужем, принцесса Беатрис с мужем, Кейт Миддлтон и Камилла: фото / Скриншот из видео

Супруга принца Филиппа – королева Елизавета II отдельно подъехала к часовне автомобилем.

Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео

Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео

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