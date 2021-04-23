В издании стало известно, какой особый жест в день рождения своей жены ежегодно делал принц Филипп. Еще в 1976 году в одной из статей газеты Montreal Gazette говорилось о том, что принц Филипп всегда клал цветок на поднос с завтраком в день рождения королевы.

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"В день рождения утром королева найдет цветок на подносе с завтраком – знак, который ее муж никогда не забудет", – говорилось в отрывке статьи, опубликованной на твиттер-странице королевского обозревателя Виктории Арбитер.

Неизвестно, сохранил ли принц Филипп эту традицию до своей смерти, но 95 день рождения королевы точно было наименее ярким для Елизаветы II из-за недавней смерти любимого.

Стоит отметить, что королева ежегодно дважды праздновала свой день рождения – 21 апреля в семейном кругу, а в июне – официально, на всю страну. В таком случае всегда проводится парад и громкое действо перед Букингемским дворцом. В прошлом году впервые праздник прошел без участия британцев, поскольку в стране действовали карантин.

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